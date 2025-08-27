Estudios de Impacto Ambiental: Ministerio lanza plataforma e-SEVIA para digitalizarlos

Entre julio de 2024 y junio de 2025, MiAmbiente procesó y resolvió 850 solicitudes de EsIA en las categorías I, II y III.

Ciudad de Panamá, Panamá/A partir del 1 de octubre entrará en funcionamiento la plataforma digital e-SEVIA (Entorno Digital del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental), destinada a la recepción y admisión de los Estudios de Impacto Ambiental (EsIA).

Así lo anunció el Ministerio de Ambiente, bajo la dirección de Juan Carlos Navarro. Según la entidad, esta herramienta permitirá a los promotores de proyectos presentar sus solicitudes en línea, agilizando los trámites, garantizando procesos robustos y efectivos, y mejorando la gestión ambiental del país.

Con e-SEVIA se eliminará el manejo físico de documentos en la etapa de recepción y admisión, lo que hará el proceso mucho más eficiente. Además, las solicitudes admitidas estarán disponibles de inmediato al público, facilitando el acceso a la información ambiental y alineándose con los principios de transparencia del Acuerdo de Escazú.

Entre los beneficios de e-SEVIA destacan la transparencia del proceso, la reducción en el consumo de papel, la participación ciudadana y la posibilidad de cargar información desde cualquier lugar del país.

“e-SEVIA es más que una herramienta tecnológica: es un puente hacia una gestión ambiental más robusta, efectiva, inclusiva y responsable. Se trata de un paso concreto hacia un Estado moderno que escucha, innova y protege el patrimonio natural de Panamá, con total transparencia y de la mano con nuestros ciudadanos y la sociedad civil”, manifestó el ministro Navarro.

Los interesados podrán acceder a la página oficial de MiAmbiente (www.miambiente.gob.pa) y a la Dirección de Evaluación de Impacto Ambiental. Asimismo, los promotores de proyectos podrán ingresar al ícono de e-SEVIA en el portal institucional para registrarse y presentar sus solicitudes de EsIA en las categorías I, II y III.