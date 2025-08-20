Caja de Seguro Social impulsa jornadas para reducir la mora quirúrgica en el país

Ciudad de Panamá, Panamá/En los últimos meses, la Caja de Seguro Social (CSS) ha intensificado sus esfuerzos para reducir la mora quirúrgica, un problema que durante años ha afectado a miles de pacientes en el país.

El doctor Ramón Rodríguez Lay, coordinador de las jornadas quirúrgicas, informó que gracias a esta iniciativa, en tan solo un mes se han beneficiado 49 pacientes en la provincia de Bocas del Toro, sobre todo en el Hospital Dr. Raúl Dávila Mena en Changuinola.

"Afortunadamente, en un mes, en dos jornadas, realizadas el 19 de julio y el 15 de agosto, pudimos resolver sin complicaciones significativas, 49 pacientes”, destacó Rodríguez. Estas personas llevaban hasta tres años viviendo con sondas debido a obstrucciones urinarias por crecimiento prostático, lo que deterioraba gravemente su calidad de vida.

El urólogo Ricardo Donderis, quien también participó en las jornadas, explicó que la principal demanda en la región corresponde a procedimientos relacionados con el crecimiento prostático obstructivo. Sin embargo, también se atienden otras patologías como litiasis, incontinencia urinaria y cistoceles, que se irán resolviendo progresivamente.

La doctora Diahann Krisly O’Brien, única uróloga en Bocas del Toro, junto con el doctor Esteban Sinclair, director médico del Hospital, lideran el equipo médico local que ha apoyado estas jornadas, a las que se sumaron especialistas y anestesiólogos de otras provincias.

Plan de expansión

Rodríguez señaló que estas acciones forman parte de un plan nacional que incluye diferentes especialidades. Mientras en urología las jornadas han comenzado en Bocas del Toro, se prevé extenderlas a Veraguas, Coclé y la región de Azuero.

El coordinador de estas jornadas precisó que en oftalmología ya se están realizando cirugías de cataratas en Azuero, Colón y La Chorrera. En radiología, se han adelantado estudios de imágenes que tenían citas programadas incluso para 2026. Agregó que solo el pasado fin de semana se hicieron más de 500 estudios en la Ciudad de la Salud. Los especialistas hicieron un llamado a los hombres a realizarse chequeos periódicos para la detección temprana de enfermedades de la próstata.

“Existen dos tipos de patologías de la próstata principalmente. Lo que es la hiperplasia prostática o el crecimiento prostático, que es una patología que va a ocurrir por la edad. Todos los hombres vamos a padecer de inflamación de la próstata. Pero algún porcentaje de este grupo que va a padecer inflamación también pueden desarrollar cáncer de próstata. No todos desarrollamos cáncer de próstata, por lo cual es importante la evaluación por lo menos una vez al año. Hacerse su evaluación del tacto rectal, hacerse sus exámenes de laboratorio y darle seguimiento con su médico”, explicó Donderis.

El coordinador de las jornadas reconoció que aún existe un déficit de médicos especialistas en el país. Actualmente, Bocas del Toro cuenta con un solo urólogo, pero ya se prepara la llegada de nuevos profesionales.

Rodríguez manifestó que el hospital Raúl Dávila es un verdadero diamante para la provincia, con un personal comprometido y capacitado. Los bocatoreños deben cuidar y valorar este centro médico. La CSS reafirmó que continuará con las jornadas quirúrgicas en todo el país, con el objetivo de nivelar la atención y reducir el rezago que durante años ha golpeado a los pacientes en lista de espera.

Donderis concluyó que el mensaje es claro: acudir a tiempo al médico, realizarse evaluaciones periódicas y dar seguimiento a los tratamientos. La prevención y la detección temprana salvan vidas.