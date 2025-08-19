Caja de Seguro Social realiza megajornada y reduce mora quirúrgica en la provincia de Bocas del Toro

La CSS informó que, además de esta jornada en Bocas del Toro, durante el fin de semana también se desarrollaron megajornadas extraordinarias de reducción de mora en la Ciudad de la Salud y en la Policlínica Dr. Miguel Cárdenas Barahona, en Las Tablas.

Bocas del Toro/La jornada extraordinaria de reducción de mora quirúrgica organizada por la Caja de Seguro Social (CSS) en Bocas del Toro culminó con éxito este fin de semana, tras completar las 30 cirugías de próstata programadas.

El operativo representó un gran alivio para pacientes que llevaban hasta más de un año dependiendo de una sonda para poder orinar.

De acuerdo con la entidad, un equipo de urólogos de la CSS viajó desde la ciudad de Panamá para participar en la jornada, que se desarrolló en el Hospital Dr. Raúl Dávila Mena, en Changuinola. Las 30 intervenciones se realizaron de manera satisfactoria, según reportaron las autoridades médicas.

El coordinador de la jornada, doctor Ramón Rodríguez Lay, explicó que fueron dos días de trabajo intensos que dejaron resultados muy positivos para los pacientes provenientes de distintas comunidades de la provincia. Uno de los beneficiados fue Romenio Valerio Midi, de 61 años, residente en Playa Verde, comarca Ngäbe Buglé. Midi llevaba un año con una sonda a causa de una obstrucción prostática.

Te podría interesar: Constituyente: Tribunal Electoral autoriza recolección de firmas a grupo de ciudadanos

“No fue tan fácil llegar hasta aquí (Changuinola). Me costó mucho. Comencé a sangrar con la sonda y me trasladaron de urgencia a Kusapín, luego a Rambala. Ya me sentía débil porque había perdido mucha sangre y desde el martes quedé hospitalizado”, relató el paciente.

El doctor Ricardo Donderis, urólogo del Complejo Hospitalario Dr. Arnulfo Arias Madrid, explicó que la próstata del paciente pesaba 180 gramos, cuando lo normal se ubica entre 16 y 20 gramos. Midi fue sometido a una adenomectomía, cirugía que se realiza por debajo del ombligo para acceder a la cápsula prostática y retirar el tejido que bloquea la vía urinaria.

Tras la operación, Valerio manifestó sentirse mejor y esperanzado en recuperar su salud. “Le doy gracias a los doctores y a Dios, porque estoy bastante recuperado”, expresó.

La CSS informó que, además de esta jornada en Bocas del Toro, durante el fin de semana también se desarrollaron megajornadas extraordinarias de reducción de mora en la Ciudad de la Salud y en la Policlínica Dr. Miguel Cárdenas Barahona, en Las Tablas, como parte de su plan para agilizar cirugías, procedimientos quirúrgicos y consultas de especialidades.