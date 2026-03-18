Suecia prepara ley para obligar a aceptar pagos en efectivo en supermercados y farmacias

Según estadísticas oficiales, la cantidad de dinero en efectivo en circulación en Suecia se ha reducido prácticamente a la mitad desde 2008.

Estocolmo, Suecia/Suecia presentó este miércoles un proyecto de ley que obligará a supermercados y farmacias a aceptar pagos en efectivo, una práctica en creciente desuso en el país.

Muchos suecos llevan años sin tocar billetes, pues muy pocos comercios aceptan dinero en efectivo y prácticamente todos los pagos se realizan con tarjeta o a través de servicios en línea.

La mayoría de las sucursales bancarias ya no acepta depósitos ni retiradas de efectivo, por lo que los clientes se acaban orientando hacia servicios de banca en línea.

Sin embargo, a principios de marzo el banco central sueco recomendó a los hogares guardar 1,000 coronas (unos 93 euros) en efectivo por adulto para cubrir una semana de compras de productos de primera necesidad.

Además, instó a los suecos a asegurarse de disponer de varios medios de pago, entre ellos el efectivo, tarjetas de crédito y servicios de pago en línea mediante el celular, "en caso de perturbaciones temporales, de crisis o, en el peor de los casos, de guerra".

El proyecto presentado este miércoles exigiría también que los bancos permitan a sus clientes depositar dinero en efectivo y que las tiendas y las empresas tengan acceso a servicios para ingresar su recaudación diaria en efectivo.

Según estadísticas oficiales, la cantidad de dinero en efectivo en circulación en Suecia se ha reducido prácticamente a la mitad desde 2008.

"La digitalización de la sociedad se ha producido muy rápidamente y ha creado muchas oportunidades, pero también ha entrañado ciertos riesgos", señaló en un comunicado el ministro de Administración Pública, Erik Slottner.

"Uno de los principales riesgos es que la exclusión digital se generalice, especialmente entre las personas mayores", añadió el ministro.

Según él, es "importante, para reforzar nuestro nivel de preparación", exigir a los supermercados y a las farmacias que acepten pagos en efectivo.