Mulino inicia visita oficial a Brasil para atraer inversiones y consolidar alianza con el Mercosur

Este viaje oficial representa una estrategia clara: abrir mercados, atraer inversiones, reforzar la diplomacia comercial y proyectar a Panamá como una plataforma regional escalable y competitiva.

El presidente de la República de Panamá, José Raúl Mulino, emprendió este martes una visita oficial a Brasil con la misión de reimpulsar las relaciones bilaterales con el mayor socio comercial sudamericano y explorar nuevas oportunidades derivadas de la reciente incorporación de Panamá al Mercosur.

A su llegada a Brasilia, Mulino será recibido por su homólogo, Luiz Inácio “Lula” Da Silva, en el Palacio de Planalto, sede del Ejecutivo brasileño. El encuentro comenzará en privado antes de extenderse a una reunión ampliada con funcionarios panameños. Se espera una declaración conjunta que reafirme el compromiso mutuo en impulsar el comercio y la inversión.

Al mediodía, el presidente será agasajado con un almuerzo en el Palacio de Itamaraty. Posteriormente, se trasladará con su delegación a la sede de la Confederación Nacional de la Industria (CNI), donde se llevará a cabo el foro empresarial Diálogo Brasil–Panamá.

Una misión con fuerte respaldo público y privado

La delegación está integrada por miembros del gabinete como los ministros Javier Martínez Acha (Relaciones Exteriores), Julio Moltó (Comercio e Industrias), Roberto Linares (Desarrollo Agropecuario) y José Ramón Icaza (Asuntos del Canal), además de diputados clave y representantes del sector privado.

También participan figuras destacadas como la gerente general de la Zona Libre de Colón, Luisa Napolitano, junto a otros 12 empresarios de alto perfil.

La Cámara de Comercio, liderada por Arias, ha subrayado que esta misión representa una oportunidad estratégica para ampliar mercados, fortalecer exportaciones, y consolidar a Panamá como hub logístico regional.

Panamá, nuevo Estado asociado del Mercosur

Panamá marcó un hito el 6 de diciembre de 2024, al convertirse en el primer país fuera de Sudamérica en formalizar su estatus de Estado Asociado del Mercosur, durante la LXV Cumbre del bloque en Montevideo. La adhesión fue suscrita por el presidente Mulino y el canciller Javier Martínez Acha.

Con esta condición, Panamá accede a beneficios para acceder a mercados, participa en foros clave y ofrece una plataforma estratégica con su Canal, puertos, Zona Libre de Colón y parques logísticos.

El Mercosur, por su parte, gana una puerta estratégica hacia Centroamérica y el Caribe, con plataformas logísticas y acuerdos arancelarios preferenciales.

Oportunidades y desafíos anticipados

En el foro empresarial, Mulino presentará la propuesta panameña al sector privado brasileño. Subrayará las ventajas geoestratégicas y logísticas de Panamá, y expresará su confianza en que “el acuerdo con Mercosur, que no es más que una carta de intención, se apruebe rápido”.

Sin embargo, este acercamiento comercial no está exento de tensiones. El sector agropecuario en Panamá, especialmente ganaderos y agricultores, ha manifestado preocupación, al temer la competencia desleal de productos provenientes de Argentina y Brasil.

Balance del intercambio comercial

En 2024, las cifras comerciales entre ambos países permitieron dimensionar el potencial de este acercamiento: las exportaciones panameñas a Brasil alcanzaron B/. 8, 453, 555, mientras que las importaciones desde Brasil sumaron B/.194, 595, 404.