De Davos a gastos médicos: así usó el presidente Mulino $613 mil de la partida discrecional en el primer semestre de 2025

Panamá/Entre enero y junio de 2025, el presidente de la República, José Raúl Mulino, desembolsó $613,217.03 provenientes de la partida discrecional, de acuerdo con los reportes oficiales. Cabe recordar que el informe se hizo público, luego de que se le consultara al mandatario que desde hace seis meses no se había publicado. Al respecto el ministro de la Presidencia, Juan Carlos Orillac dijo que se trató de un "error".

En enero, los gastos alcanzaron los $34,352.27. Dentro de este monto, $10,000.00 se usaron para homenajear al excampeón mundial de boxeo Roberto “Manos de Piedra” Durán, bajo el renglón de actividades culturales y deportivas. Además, se destinaron $24,352.27 para cubrir la misión oficial en el Foro Económico Mundial en Davos, Suiza.

En febrero, el gasto se elevó a $160,468.11. De esa cifra, $124,057.28 correspondieron a la compra de artículos protocolares a la empresa Hispano América de Servicios S.A.; y $4,468.49 fueron utilizados para retapizar muebles del Palacio de Las Garzas, sede del Ejecutivo.

En marzo, los desembolsos sumaron $127,034.75, de los cuales $125,223.75 se destinaron a gastos médicos en el exterior.

En abril, los gastos alcanzaron $51,356.90, con una partida destacada de $18,974.40 para la adquisición de elementos ornamentales y utilitarios de alta calidad para la ambientación institucional y espacios representativos de la Presidencia. Según la justificación, estos artículos buscaban “fortalecer la imagen institucional” y servir en ocasiones protocolares, reuniones ejecutivas y presentaciones formales.

En mayo, se registraron $35,000.00, todos dirigidos a gastos médicos en el exterior. Mientras que, en junio, el desembolso fue de $205,000.00, igualmente para cubrir gastos médicos fuera del país.

Una partida polémica

El uso de la partida discrecional ha sido tema de debate en todos los gobiernos recientes. Durante la administración de Ernesto Pérez Balladares (1994-1999, PRD) se gastaron $25 millones; con Mireya Moscoso (1999-2004, Panameñista) fueron $23 millones; en el gobierno de Martín Torrijos (2004-2009, PRD) sumaron $22.3 millones; bajo Ricardo Martinelli (2009-2014, CD) el monto llegó a $55.7 millones; en la gestión de Juan Carlos Varela (2014-2019, Panameñista) se alcanzaron $41.7 millones; y en el periodo de Laurentino Cortizo (2019-2024, PRD), la cifra cerró en $31.2 millones.

En varios gobiernos, el uso de estos fondos generó críticas al destinarse a bandas gástricas, ayudas personales o beneficios para allegados y funcionarios de alto perfil, según recuerdan registros históricos.