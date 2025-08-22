Diputado Robinson hijo revive anteproyecto de 'peaje aéreo' en el Aeropuerto de Tocumen y enciende rechazo

La Ley que propone cobrar una tasa de 10 dólares a los pasajeros en tránsito por el Aeropuerto Internacional de Tocumen y otras terminales aéreas.

Panamá/El debate sobre la posibilidad de cobrar una tasa a los pasajeros en tránsito por el Aeropuerto Internacional de Tocumen volvió a encenderse en la Asamblea Nacional y entre los gremios empresariales.

El diputado suplente de Bocas del Toro, Benicio Robinson hijo, presentó el anteproyecto de ley 131, prohijado en la Comisión de Economía y Finanzas, que busca establecer una Tasa de Uso Aeroportuario a quienes utilicen el país como conexión internacional.

Según explicó Robinson, la iniciativa tiene como objetivo generar recursos para el mantenimiento, modernización y expansión de los aeropuertos del país, además de impulsar la creación de empleos a nivel nacional.

“Esta iniciativa es un acto de justicia tributaria y de visión estratégica. No buscamos afectar al turismo, ni encarecer la conectividad, sino aprovechar una oportunidad que nos permita transformar el tránsito internacional en inversión concreta para nuestra infraestructura aeroportuaria, beneficiando también a regiones que hoy requieren atención prioritaria, como Isla Colón y Changuinola, en Bocas del Toro”, señaló el diputado suplente en la presentación de propuesta.

De acuerdo con el diputado, el Aeropuerto Internacional de Tocumen recibe anualmente más de 19 millones de pasajeros, de los cuales más del 60% corresponde a viajeros internacionales en tránsito. Estos pasajeros, según Robinson, utilizan instalaciones, sistemas de seguridad, limpieza y tecnología sin aportar una contribución directa.

La propuesta establece un cobro de 10 dólares por pasajero en tránsito, lo que permitiría al Estado recaudar hasta 190 millones de dólares anuales.

De este monto, el 30% se destinaría a la modernización y mantenimiento de aeropuertos, mientras que el 70% restante se distribuiría entre los patronatos del Hospital del Niño, Hospital Santo Tomás y el Instituto Oncológico Nacional, fortaleciendo la atención de la salud pública.

Una discusión que regresa y un rechazo empresarial

La medida, sin embargo, volvió a levantar críticas. La Asociación Panameña de Ejecutivos de Empresa (Apede), al igual que en 2019 cuando la propuesta fue planteada por primera vez, expresó su rechazo.

Giulia De Sanctis, presidenta del gremio, advirtió que Panamá perdería competitividad frente a aeropuertos de la región que no aplican este tipo de cargos.

“Desde Apede rechazamos rotundamente esta propuesta de una nueva ley que incluye una tasa a los pasajeros en tránsito que pasan por Tocumen. Esto le va a restar competitividad a nuestro aeropuerto, a nuestro centro internacional de conexiones y, definitivamente, al país”, dijo De Sanctis.

La empresaria también señaló que terminales en Bogotá, Ciudad de México, El Salvador y República Dominicana no imponen tarifas similares, lo que dejaría a Panamá en desventaja en su rol de hub regional.

La propuesta ya había sido presentada en 2019 y establecía una tasa de $5; y recibió el rechazo tanto de gremios empresariales como de aerolíneas. Ahora, seis años después, el debate resurge con el mismo dilema de fondo: ¿debe Panamá aprovechar el tránsito aéreo internacional como una fuente de ingresos fiscales, aun a costa de su competitividad como centro de conexiones?.

La Comisión de Economía, la dirige el diputado de la bancada de Vamos, Eduardo Gaitán.