Castigo del cepo: aprehenden a tres personas por agresión contra cacique de Nedrini

Ciudad de Panamá, Panamá/Luego de las denuncias presentadas ante el Ministerio Público, la Policía Nacional y la Dirección de Investigación Judicial (DIJ), las autoridades realizaron en las últimas horas la aprehensión de tres personas señaladas por los delitos de privación de libertad y lesiones personales, en perjuicio del cacique regional Nedrini de la comarca Ngäbe-Buglé, Paul Villanero.

Se trata de dos hombres y una mujer, identificados por el propio cacique como los presuntos responsables del incidente ocurrido la noche del pasado martes 19 de agosto en el sector de Explanada de Chorcha.

De acuerdo con el abogado defensor del cacique regional, los señalados actuaron de manera ilegal al violar la ley y los derechos humanos, ya que no forman parte de las autoridades tradicionales ni tienen la facultad de aplicar el castigo ancestral conocido como “El Cepo”.

El jurista añadió que no existía ningún proceso en contra del cacique por extralimitación de funciones, abuso de autoridad o violaciones a la normativa tradicional que justificara la aplicación de dicho mecanismo, el cual —según recordó— aún no está reglamentado.

En las próximas horas, los tres aprehendidos deberán comparecer ante jueces de garantías del Tercer Distrito Judicial de Chiriquí, donde se definirá la medida cautelar a imponer, así como la legalidad de la aprehensión y la imputación de cargos. Para el jueves, el cacique Villanero, acudió al Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses para someterse a evaluaciones médicas legales como parte del proceso judicial contra estas personas.

El cacique relató que fue retenido desde las 4:00 p. m. hasta pasadas las 7:30 p. m., durante las cuales permaneció sometido al castigo del cepo. Indicó que fue gracias a la intervención de una de sus hijas que logró ser liberado, poco antes de la llegada de los agentes de la Policía Nacional, quienes tomaron control de la situación.