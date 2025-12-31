Más de 22 mil migrantes han zarpado desde Miramar rumbo a Colombia

De acuerdo con autoridades del Servicio Nacional de Migración (SNM), más de 22 mil personas han salido desde este punto, procedentes principalmente de Costa Rica. La cifra refleja la magnitud del flujo migratorio que se mantiene activo en esta comunidad costera.

Colón/Cientos de migrantes continúan utilizando el puerto de Miramar, en Costa Arriba de la provincia de Colón, como punto de zarpe hacia el puerto de Obaldía, desde donde prosiguen su trayecto marítimo hasta llegar a Colombia, en un intento por retornar a sus países de origen.

De acuerdo con autoridades del Servicio Nacional de Migración (SNM), más de 22 mil personas han salido desde este punto, procedentes principalmente de Costa Rica. La cifra refleja la magnitud del flujo migratorio que se mantiene activo en esta comunidad costera.

También se confirmó que, paralelamente, se han realizado vuelos humanitarios para la repatriación de migrantes hacia sus naciones de origen, como parte de los esfuerzos para manejar esta situación de manera ordenada.

Las autoridades detallaron que en Miramar se mantiene presencia interinstitucional, con agentes del Servicio Nacional Aeronaval (Senan), el Servicio Nacional de Migración y otras entidades del Estado. Recientemente, se realizaron reuniones con la Gobernación de la provincia y la Autoridad Marítima de Panamá, con el objetivo de monitorear y regular los zarpes de embarcaciones artesanales.

Según lo explicado, la AMP es la responsable de supervisar los zarpes, mientras que el SNM se encarga de monitorear el flujo de personas, y el Senan verifica que las embarcaciones cumplan con las medidas de seguridad exigidas, así como que los capitanes cuenten con la documentación correspondiente.

