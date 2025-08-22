Exportadores panameños proyectan ventas por $13.2 millones tras misión comercial en República Dominicana

Más de 40 empresas panameñas participaron en intensas ruedas de negocios en Santo Domingo, generando nuevas oportunidades en múltiples sectores.

Ciudad de Panamá/Panamá cerró con éxito una misión comercial en la República Dominicana, proyectando ventas por 13.2 millones de dólares tras dos días de intensas rondas de negocios organizadas por el Ministerio de Comercio e Industrias (MICI).

La delegación, encabezada por el ministro Julio Moltó, reunió a más de 40 exportadores panameños y decenas de compradores dominicanos en el JW Marriott de Santo Domingo, constituyéndose como el mayor esfuerzo de promoción comercial panameña en ese país en más de una década. Durante la misión, se realizaron cerca de 400 citas de negocios, generando oportunidades en sectores como alimentos y bebidas, materiales de construcción, manufactura, logística, empaque, franquicias, lubricantes marinos y alimentos para mascotas.

Además, los empresarios panameños realizaron recorridos por comercios locales, supermercados, ferreterías, para recabar información del mercado dominicano, identificando preferencias del consumidor y condiciones competitivas en los puntos de venta.

Actualmente, unas 15 empresas panameñas exportan regularmente hacia la República Dominicana. Esta misión, organizada con el apoyo de la Embajada de Panamá en ese país, no solo fortaleció vínculos existentes, sino que también abrió puertas a negocios sostenibles y de largo plazo.

"Este es un triunfo compartido entre el gobierno, la empresa privada y, sobre todo, el país. Agradecemos al ministro Victor Bisonó y a nuestra embajadora Yira Ramonet, al equipo del MICI, a los gremios y asociaciones que nos acompañaron, y especialmente a los empresarios y productores que confiaron en este esfuerzo conjunto", afirmó el ministro Moltó.

En paralelo, se llevó a cabo una reunión bilateral entre Moltó y el canciller dominicano Roberto Álvarez, junto con otros representantes, para reafirmar compromisos de cooperación bilateral. Se exploran iniciativas como la ampliación de listas arancelarias, agilización de procesos para plantas procesadoras, y promoción de acuerdos industriales en logística, zonas francas y manufactura.

Esta misión se suma a otras visitas estratégicas recientes a países como Jamaica, Aruba, Curazao y Puerto Rico, como parte de la estrategia regional de Panamá para posicionarse en un mercado natural de más de 35 millones de habitantes.