Autoridades evalúan la creación de productos especiales para promover el consumo de lácteos nacionales

Ciudad de Panamá, Panamá/El ministro de Comercio e Industrias, Julio Moltó, se pronunció sobre la crisis que enfrenta la industria lechera del país, un tema que ha ocupado la agenda mediática en las últimas semanas.

Según explicó, en reuniones sostenidas con el ministro de Desarrollo Agropecuario, Roberto Linares, así como con dueños de grandes cadenas hoteleras y restaurantes, se analizan estrategias para adquirir la mayor cantidad posible de leche producida en el país.

“Les expusimos el tema y se mostraron muy abiertos a colaborar, a comprar más productos panameños, especialmente queso mozzarella, que es el más utilizado en la preparación de pizzas”, señaló Moltó.

El titular del MICI adelantó que también se evalúa la creación de productos especiales para promover el consumo de lácteos nacionales, mientras se desarrollan medidas para sustituir productos sucedáneos que no son realmente leche.

Destacó que actualmente el país cuenta con suficiente producción y que, como mínimo, se debe garantizar la compra de lo que generan los ganaderos panameños.

Moltó subrayó que no habrá distanciamiento con el sector productivo, y reafirmó que su gestión estará siempre enfocada en la defensa de la producción nacional y de los intereses del productor panameño.

Con información de Eduardo Javier Vega