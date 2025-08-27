Aprueban más de $39.8 millones para remodelación de centros penitenciarios La Joya y La Joyita

Según se estableció en dicha resolución, los trabajos deberán ejecutarse en un período de treinta meses.

El Ministerio de Gobierno recibió la aprobación del Consejo de Gabinete, presidido por el presidente José Raúl Mulino, para la remodelación de dos centros penitenciarios de Panamá.

Se trata de una contratación mediante procedimiento excepcional, entre el Ministerio de Gobierno y la empresa Ingeniería Hos S.A., para el servicio de “Rehabilitación de los Centros Penitenciarios La Joya y La Joyita”, por un monto total de $39,865,063.00 millones.

El aval se otorgó mediante la Resolución N. 95-25 aprobada en la sesión del Consejo de Gabinete del martes 26 de agosto.

La aprobación de este proyecto de remodelación se sustenta en un informe del Ministerio de Gobierno en el que se determinó que la infraestructura de estos dos centros penitenciarios sufre un alto grado de deterioro en la estructura de sus edificios, en el sistema sanitario, agua potable, sistema eléctrico, los cuales no cumplen con los requisitos mínimos para llevar a cabo la correcta resocialización de las personas privadas de libertad.

De acuerdo con la institución, este alto grado de hacinamiento crea problemas internos de seguridad y salubridad.

Según se estableció en dicha resolución, los trabajos deberán ejecutarse en un período de treinta meses.

Los trabajos además ampliarían la capacidad de alojamiento, a fin de reducir el hacinamiento.

Durante la sesión, la ministra de Gobierno, Dinoska Montalvo, aportó la documentación que acredita el cumplimiento de los aspectos legales, técnicos y financieros de la contratación, así como las autorizaciones y aprobaciones institucionales correspondientes, de acuerdo con lo establecido en las disposiciones legales vigentes.

En su cuenta de X mostró las imágenes de los deteriorados centros, revelando las condiciones en las que se mantienen delincuentes y criminales.

“Esta es la realidad actual de los Centros Penitenciarios Joya y Joyita. Pronto esto va a cambiar. Décadas de abandono están viendo el principio de su fin para pasar a un verdadero sistema penitenciario donde el orden, el control, la disciplina, el estudio y el trabajo productivo serán inevitables”, señaló Montalvo en su cuenta de X.

Población penitenciaria

Hasta julio de 2025, la cantidad de reclusos a nivel nacional era de 24,446 personas.

De estos, 4,690 se encuentran en el centro penitenciario La Joya y 4,662 en La Joyita.

La sobrepoblación en estos centros asciende a 3,122 y 1,825 reclusos, respectivamente.