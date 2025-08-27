Detención provisional para involucrados en esquema de blanqueo de capitales a través de salones de belleza

El caso está relacionado con una red de blanqueo de capitales que introducía dinero ilícito al sistema bancario, principalmente mediante operaciones vinculadas a una cadena de salones de belleza.

ciudad de panamá/Tres personas fueron imputadas y se les impuso la medida cautelar de detención provisional por la presunta comisión de delitos contra el orden económico, en la modalidad de blanqueo de capitales, y contra la seguridad colectiva, en la modalidad de asociación ilícita.

La decisión fue adoptada por la jueza Marisol Ortíz durante la audiencia celebrada este miércoles 27 de agosto. El Tribunal de Garantías consideró que la detención provisional era la medida más adecuada, al tratarse de delitos graves que vinculan a los imputados con el proceso penal y afectan a la sociedad en general.

El Tribunal también identificó riesgos procesales, como la posibilidad de afectar medios de prueba, el peligro para la comunidad por la naturaleza de los hechos y el número de delitos imputados.

El caso está relacionado con una red de blanqueo de capitales que introducía dinero ilícito al sistema bancario, principalmente mediante operaciones vinculadas a una cadena de salones de belleza.

Durante la operación, ejecutada por el Ministerio Público junto con la Policía Nacional y la Unesis del DIIP, fueron aprehendidas tres personas vinculadas al esquema investigado.

Las autoridades lograron además la ubicación de 130,665.56 dólares en efectivo y la retención de 556,509.32 dólares en cuentas bancarias, sumando más de 687 mil dólares asegurados.

También se incautaron 11 apartamentos, dos residencias, dos vehículos, equipos electrónicos, documentos financieros y objetos de alto valor, con un monto estimado de 2.8 millones de dólares. En total, se practicaron 26 allanamientos en distintas zonas del país, donde se recolectaron evidencias clave para el proceso judicial.

La Procuraduría destacó que este esfuerzo busca no solo desmantelar las estructuras operativas del crimen organizado, sino también golpear sus fuentes de financiamiento, evitando que los bienes obtenidos ilícitamente retornen a la economía formal.