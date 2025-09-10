Parasitosis: Minsa anuncia giras médicas en comunidades de Colón y Veraguas tras muerte de niño

El Ministerio de Salud (Minsa) confirmó que realizará intervenciones en comunidades apartadas de la costa atlántica, específicamente en Belencillo, Santa Fe (Veraguas) y Santa María de Belén (Colón), luego del fallecimiento de un niño de cinco años a causa de parasitosis.

Las autoridades sanitarias detallaron que las Regiones de Salud de Veraguas y Colón coordinarán giras médicas para evaluar el estado de salud de los residentes, con énfasis en los menores de edad, además de verificar la calidad del agua que consumen en estas áreas.

Yelkis Gil, directora de Provisiones del Minsa, aseguró que el ministro de Salud reconoció que este caso refleja la necesidad de reforzar los puestos de salud y aumentar el personal en las comunidades de difícil acceso.

Agregó que se mantienen reuniones con el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) para gestionar presupuesto que permita fortalecer la atención primaria.

“El aprendizaje es claro: tenemos que reforzar nuestros puestos de salud, llevar personal y garantizar atención primaria sostenible, lo cual requiere presupuesto”, destacó Gil.

Con estas acciones, el Minsa busca brindar atención integral a las familias afectadas y prevenir nuevos casos relacionados con enfermedades parasitarias en zonas vulnerables del país.

Información de Ney Castillo