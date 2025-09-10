Universidad de Panamá: reducción de presupuesto afectará contratación de profesores

La UP había solicitado $412 millones para el próximo año, tomando en cuenta que la matrícula superará los 90,000 estudiantes. Sin embargo, el MEF recomendó $317 millones.

Panamá/La Universidad de Panamá (UP), a cargo del rector Eduardo Flores, advirtió este miércoles ante la Comisión de Presupuesto de la Asamblea Nacional que la reducción recomendada por el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) al presupuesto de esa casa de estudios pone en riesgo el funcionamiento de la institución, incluyendo el pago a los docentes.

La UP había solicitado $412 millones para el próximo año, tomando en cuenta que la matrícula superará los 90,000 estudiantes. Sin embargo, el MEF recomendó $317 millones, es decir, $95 millones menos de lo solicitado y $77 millones menos que los $395 millones aprobados en 2025.

El año pasado teníamos $395 millones; para el próximo año pedimos 410 millones en función que la universidad va a superar los 90,000 estudiantes, pero lastimosamente el recomendado del MEF ha sido de $317 millones de dólares, es decir, $95 millones menos de lo que solicitamos y $77 millones menos que el de este año”, señaló Flores.

Menos inversión y riesgo en salarios

El rector explicó que el MEF había fijado un tope de $53 millones en inversión para 2026, pero en la recomendación solo se incluyeron $20 millones, lo que representa un recorte adicional de $29 millones.

Flores advirtió que con esta reducción “sería imposible cumplir con los compromisos de pagos de salarios, tanto para los profesores, el personal transitorio y el personal fijo”.

Este año ya tenemos alrededor de 250 profesores que estamos pagando por autogestión porque el presupuesto no alcanzó. Pero con estos recortes, ¿Qué vamos a hacer? No podemos contratar más por autogestión, sobre todo si nos eliminan fondos que nosotros mismos generamos”, expresó.

Aulas saturadas y recortes en extensiones

El rector también indicó que las extensiones universitarias en provincias enfrentarán limitaciones por los recortes, y alertó sobre la sobrecarga en los salones de clase.

Nuestros profesores están atendiendo más estudiantes por salón que antes. Hay salones de 40, 50 hasta de 60 estudiantes, cosa que pedagógicamente es incorrecta, pero no nos queda otra”, reconoció.

En la actualidad, la Universidad de Panamá cuenta con 4,700 profesores y cerca de 500 administrativos para atender a los más de 90,000 estudiantes.

Diputados cuestionan impacto del recorte

Durante la sustentación, varios diputados consultaron al rector sobre cómo la reducción de $77 millones respecto a 2025 impactaría la operación de la universidad en 2026, especialmente en la contratación de docentes y en la capacidad de atender a la creciente población estudiantil.

Según el proyecto de presupuesto presentado a la Asamblea Nacional, se asignaron $590 millones a las seis universidades oficiales del país, lo que representa una reducción superior a $156 millones en comparación con los $746.3 millones aprobados para 2025.

Siendo las más afectadas la Universidad de Panamá y la Universidad Tecnológica de Panamá, considerada una de las mejores del país y reconocida por rankings internacionales como QS World University Rankings, sufrirá una disminución considerable: de $198 millones en 2025 a $144 millones en 2026.

En contraste, la Unachi verá un leve incremento, pasando de $72 millones a $72.7 millones, pese a los cuestionamientos públicos sobre el manejo de esa institución bajo la administración de la rectora Etelvina Medianero de Bonagas. Recientemente, Medianero de Bonagas, que sustentará la próxima semana, ya solicitó a la Asamblea que requiere más presupuesto.