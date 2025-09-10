Alcaldía de Panamá defiende proceso de zonificación en San Francisco

Panamá/La Alcaldía de Panamá defendió la audiencia pública realizada el domingo sobre la propuesta de zonificación del corregimiento de San Francisco, en medio de cuestionamientos por la participación de personas no residentes y por la limitación de aforo en el salón Farallón del Parque Omar.

David Tapia, de la Dirección de Planificación Urbana del Municipio, aseguró que el proceso “se ha hecho de manera objetiva” y que el resultado de la votación —198 votos a favor, 108 en contra y cero abstenciones— constituye un cierre de la etapa de consultas, aunque no una aprobación definitiva.

La decisión es definitivo para terminar la larga etapa de consultas, pero no es definitivo sobre la aprobación de la propuesta”, explicó Tapia, al detallar que el documento debe ser revisado por la Junta de Planificación Municipal y posteriormente votado en el Consejo Municipal.

Un plan para incorporar a San Francisco

Tapia señaló que por primera vez la ciudad de Panamá cuenta con un plan integral de desarrollo urbano, pero que San Francisco quedó por fuera debido a que en 2022 fue demandado el plan parcial bajo el cual se regía el corregimiento.

La ciudad entera tiene una normativa de zonificación menos San Francisco”, precisó. “Por eso era importante incorporarlo a la nueva normativa que establece el plan local de ordenamiento territorial”.

De acuerdo con el funcionario, San Francisco aún se rige por una normativa del año 2003, mientras que el resto de la capital avanza con una normativa más moderna que fomenta usos mixtos y espacios comunitarios mejor integrados.

“Es una normativa que ayuda al desarrollo de una vida comunitaria más unida, con aceras más amplias y mejor conexión entre vecinos y comerciantes”, afirmó.

Reuniones con la comunidad

La Dirección de Planificación Urbana realizó 25 reuniones individuales en cada barrio del corregimiento —que según el censo de la Contraloría tiene 61,126 habitantes distribuidos en 25 comunidades—, además de cuatro audiencias públicas generales. Entre las principales preocupaciones expresadas por los residentes se encuentran el tráfico, la disponibilidad de agua, los servicios sanitarios y la altura de las edificaciones.

Tapia reconoció que siempre existe oposición cuando se plantea la posibilidad de nuevas construcciones, pero sostuvo que la propuesta busca balancear los intereses de residentes y propietarios.

“Es natural que un vecino no quiera un edificio al lado de su casa, pero también hay quienes desean desarrollar proyectos o vender su propiedad. Nuestro deber es ser objetivos”, dijo.

Polémicas por la consulta

El funcionario también respondió a las críticas por el aforo limitado en la audiencia, señalando que la alta asistencia superó la capacidad del recinto. “Personas se quedaron por fuera simplemente por un tema de aforo. Abrimos las puertas a las 3 de la tarde y recibimos más del triple de lo usual en otras consultas”, explicó.

En cuanto a los señalamientos de que votaron personas que no residen en San Francisco, Tapia aseguró que la consulta se realizó siguiendo los procedimientos legales.

Esto fue consultado con Antai y con la Defensoría del Pueblo. La ley permite que cualquier ciudadano opine sobre la ciudad, porque hoy no vives en San Francisco, pero mañana puedes trabajar o mudarte allí”, sostuvo.

Próximos pasos

La propuesta de zonificación será revisada por la Junta de Planificación Municipal, integrada por seis miembros de la sociedad civil, la academia y representantes del Consejo, antes de pasar al Consejo Municipal, donde se tomará la decisión final.

El alcalde Mayer Mizrachi no se pronunció sobre la polémica, pero tras la audiencia destacó que “lo que se busca con este proceso es ordenar el crecimiento urbano, evitar el desarrollo descontrolado que se da actualmente y garantizar que las obras respondan a los planes maestros de la ciudad y a la movilidad ciudadana”.