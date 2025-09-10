Oliva, Attie y Becerra enfrentan audiencia de apelación por caso AIG por irregularidades en vale digital

La Fiscalía no apeló la medida de Ralph Attie Djamous, también investigado por peculado, asociación ilícita para delinquir y corrupción de servidores públicos junto a Oliva, Becerra y su hermano Budy Attie.

Panamá/Luis Oliva, exdirector de la Autoridad Nacional de Innovación Gubernamental (AIG); Budy Attie y Janice Becerra enfrentan esta tarde una audiencia de apelación solicitada por la Fiscalía en el proceso que se les sigue por peculado, asociación ilícita para delinquir y corrupción de servidores públicos. La audiencia inició a las 2:00 p.m.

La apelación fue presentada por la fiscalía tras mostrar su desacuerdo con las medidas cautelares impuestas en la audiencia realizada hace dos semanas.

En esa ocasión, el juez determinó que los tres investigados debían reportarse periódicamente: dos veces al mes (los días 14 y 28) en el caso de Oliva y Atie, y una vez al mes (el día 14) en el caso de Becerra.

Este proceso surge por el caso del vale digital. Según la Fiscalía Anticorrupción, entre 2021 y 2023, bajo la dirección de Oliva, la plataforma del Vale Digital —administrada originalmente por Cable & Wireless, que no cobraba comisión a los comercios— fue reemplazada por la “Listo Wallet” de Fintek S.A., que aplicaba un cargo de 0.5% por cada transacción. Este cambio habría permitido el uso indebido de la base de datos del Estado y un lucro privado sin contrato oficial.

La plataforma objeto de la investigación fue utilizada para el pago de programas de ayuda social durante la pandemia, entre ellos el Vale Digital y becas estatales.

La Fiscalía tendrá un plazo de seis meses para continuar con la investigación. El Ministerio Público considera que estas medidas no son proporcionales a la gravedad de los hechos y ha solicitado al tribunal que se les imponga detención provisional mientras continúan las investigaciones sobre las presuntas irregularidades en el manejo de los fondos del vale digital durante la pandemia.

La decisión final del juez sobre la petición de la fiscalía se conocerá al término de la audiencia de apelación.

Fiscalía no apeló la medida a Ralph Attie Djamous

Aunque por este caso también se está investigando a Ralph Attie Djamous, recordemos que la Fiscalía Anticorrupción, o presentó objeción a la medida cautelar de la menos severa establecida en el Código Procesal Penal, que es el impedimento de salida del país, además de la obligación de permanecer en el domicilio registrado ante el juzgado.

La audiencia de Ralph Attie Djamous se le hizo en el hospital, tras sufrir un colapso el pasado 27 de agosto, al momento de ser notificado de su aprehensión.

