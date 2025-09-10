Ciudad de Panamá/El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) realizó la octava subasta de Letras del Tesoro de 2025 y, en conjunto, el pago de obligaciones de Intereses Preferenciales del 2024 por un monto acumulado de $164 millones.

El MEF señaló en comunicado que la convocatoria indicativa de $50 millones generó demanda del mercado por $330.5 millones (6.6 veces la indicación inicial), reflejando el apetito y confianza de los inversionistas en la solidez macroeconómica del país y en la disciplina fiscal del Gobierno.

Primera vuelta

Mecanismo: Programa de creadores de mercado, a través de LATINEX.

Serie y vencimiento: Letras del Tesoro con vencimiento en septiembre de 2026.

Demanda recibida:

58 ofertas competitivas por USD 156.2 millones.

30 ofertas no competitivas por USD 174.3 millones.

Adjudicación:

Competitivas: $70.0 millones.

No competitivas: $174.3 millones.

Precio promedio ponderado: 95.04%.

Rendimiento promedio ponderado: 5.165%, 20 puntos básicos por debajo de la subasta de agosto.

Segunda vuelta (opción de compra – greenshoe)

Los 3 Creadores de Mercado ejercieron su derecho a adquirir hasta 25% adicional de lo adjudicado en la Primera Vuelta al precio promedio ponderado, por USD 19.8 millones.

Pago de intereses preferenciales hipotecarios

Seguidamente, a través del Puesto de Bolsa del Banco Nacional de Panamá, se colocaron Letras del Tesoro por USD44.5 millones, distribuidos entre los bancos que financian hogares a través de intereses preferenciales hipotecarios.

Estas Letras del Tesoro son de la misma serie que las subastadas, por lo que los bancos contarán con instrumentos líquidos que se negocian activamente en el mercado de capitales local.