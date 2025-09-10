MIDA realizó más de 38 mil intervenciones en puertos de Colón tras alerta por hongo que afecta el banano

De acuerdo con el MIDA, estas acciones no solo combaten amenazas internacionales como el Fusarium R4T, sino que también fortalecen la confianza en las cadenas de importación y exportación, para proteger el patrimonio agroalimentario de Panamá.

Colón/Durante el mes de agosto, la Dirección Ejecutiva de Cuarentena Agropecuaria del Ministerio de Desarrollo Agropecuario (MIDA), realizó 38,077 tratamientos preventivos en contenedores y equipos en los puertos de Colón.

La acción forma parte de las acciones permanentes de vigilancia y control, en respuesta a la alerta fitosanitaria del Fusarium R4T, hongo que afecta a los cultivos de banano a nivel mundial.

Los tratamientos aplicados incluyeron 36,777 aspersiones, 730 atomizaciones, 302 fumigaciones y 268 termonebulizaciones, con lo que se buscó reforzar la seguridad en este importante punto de entrada de mercancías.

También se realizaron tomas de muestras en importaciones de frutas en el área de SSA Marine, donde fueron procesadas 384 muestras para análisis entomológico, con el fin de detectar oportunamente la presencia de plagas de interés cuarentenario.

De acuerdo con el MIDA, estas acciones no solo combaten amenazas internacionales como el Fusarium R4T, sino que también fortalecen la confianza en las cadenas de importación y exportación, para proteger el patrimonio agroalimentario de Panamá.

