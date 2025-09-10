50 pacientes recuperan la visión en jornada extraordinaria de cirugías de cataratas en Bocas del Toro

Estas megajornadas forman parte de los esfuerzos sostenidos de la CSS por reducir la mora quirúrgica en el país y garantizar el acceso a servicios de salud especializados en comunidades apartadas.

Changuinola, Bocas del Toro/Un total de 50 pacientes recobraron la claridad en su visión gracias a una jornada extraordinaria de cirugías de cataratas realizada el pasado fin de semana en el Hospital Dr. Raúl Dávila Mena, en el distrito de Changuinola, provincia de Bocas del Toro.

La iniciativa, organizada por la Caja de Seguro Social (CSS), no solo incluyó las intervenciones quirúrgicas, sino también evaluaciones postoperatorias y sesiones de orientación dirigidas a los pacientes para garantizar una recuperación óptima. Esta atención integral permitió a los beneficiarios no solo operarse, sino también contar con información esencial sobre los cuidados posteriores.

En esta primera megajornada de cataratas en la región, participaron tres oftalmólogos dos provenientes de la ciudad capital y uno de la provincia de Veraguas quienes se sumaron al equipo médico local para reforzar la capacidad de atención y agilizar los procedimientos.

El grupo intervenido estuvo compuesto por 28 hombres y 22 mujeres. El paciente más joven que recibió cirugía fue un hombre de 44 años. Cada operación tuvo una duración aproximada de 20 minutos, lo que permitió a los pacientes recibir el alta médica el mismo día.

Estas megajornadas forman parte de los esfuerzos sostenidos de la CSS por reducir la mora quirúrgica en el país y garantizar el acceso a servicios de salud especializados en comunidades apartadas.

La Caja de Seguro Social reafirma así su compromiso con una atención médica oportuna, solidaria y de calidad, llevando esperanza y salud visual a quienes más lo necesitan.