Culmina jornada de cirugías de cataratas en Las Tablas: pacientes esperaron hasta cinco años

Las Tablas, Los Santos/La Caja de Seguro Social (CSS) concluyó este domingo la jornada extraordinaria de cirugías de cataratas realizada en la Policlínica Dr. Miguel Cárdenas Barahona, en Las Tablas, que permitió operar a unas 50 personas y devolverles la posibilidad de mejorar su visión y calidad de vida.

La jornada, desarrollada del 22 al 24 de agosto, fue llevada a cabo por un equipo de tres cirujanos oftalmólogos que viajaron desde la ciudad capital para apoyar al personal médico de la provincia de Los Santos.

Años en espera

Muchos de los pacientes beneficiados llevaban hasta tres años esperando una cirugía, provenientes de distintos puntos de la provincia. Antes de la intervención, recibieron las atenciones preoperatorias necesarias para agilizar el procedimiento.

El director médico de la policlínica, Joshua Pérez, explicó que la iniciativa responde a la mora quirúrgica acumulada, conocida como cataratón. “La policlínica tiene tres años esperando un especialista de oftalmología, pero hemos dado paliativos con las jornadas de mora en las diferentes especialidades”, señaló.

Uno de los beneficiados, Público Cortez, residente de Las Tablas, compartió su experiencia tras cinco años de espera. “Nos decían que no había, que tenía que esperar. Fui hasta Chitré, desde la pandemia estoy esperando”, relató emocionado, asegurando que ahora regresa a su casa “contento”.

Consultas y seguimiento

La cataratón fue precedida por una jornada extraordinaria de consultas realizada el fin de semana anterior, en la que se atendió a 48 pacientes de ortopedia, 84 de cardiología y 140 de oftalmología, de las cuales 50 correspondieron a procedimientos de cataratas y 90 a consultas adicionales.

Según cifras de la CSS, desde enero hasta la fecha, más de 2,600 pacientes a nivel nacional han sido beneficiados con cirugías de cataratas, gracias a jornadas regulares y extraordinarias.

La institución anunció que estas jornadas extraordinarias continuarán realizándose en distintas regiones del país, con el objetivo de reducir la mora quirúrgica y mejorar la calidad de vida de miles de panameños.

Con información de Eduardo Javier Vega.