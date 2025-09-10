Presunto homicida de Nivia Bosquez permanecerá bajo detención; le niegan cambio de medida cautelar

Este individuo está imputado por tres delitos en perjuicio de la adulta mayor de 62 años.

Herrera/El hombre imputado por el asesinato de la señora Nivia Judith Bosquez Ureña permanecerá bajo detención provisional por un periodo de 6 meses mientras que se realicen las investigaciones por este crimen.

Así se resolvió en la audiencia de apelación contra la medida cautelar desarrollada este miércoles 10 de septiembre en el Sistema Penal Acusatorio de Chitré.

Este hombre de aproximadamente 30 años se enfrentó a una primera audiencia de garantías el pasado 4 de septiembre, en donde, a pesar de que su abogado alegó su inocencia, el juez legalizó la aprehensión, imputó cargos y ordenó su detención provisional. En esa audiencia, su representante legal, Oriel Jaramillo, informó que apelaría la medida impuesta.

El individuo es investigado por los delitos de homicidio agravado, robo agravado y asociación ilícita, en perjuicio de Nivia Judith Bosquez, de 62 años, en la comunidad de Los Higos de Parita.

Fue capturado el pasado 3 de septiembre mediante diligencias de allanamiento e investigación de la DIJ de Herrera, en la provincia de Panamá Oeste.

Se conoció que la Fiscalía de Homicidio de Herrera continúa con las diligencias para dar con los demás responsables del hecho.

Las investigaciones han logrado identificar a otro vehículo tipo pick up presuntamente involucrado y se han practicado allanamientos adicionales buscando sospechosos de este hecho que conmocionó a toda la comunidad, que clama por justicia y mayor protección para los residentes.

El homicidio

La noche del 1 de septiembre, la señora Nivia Bosquez, propietaria de una pequeña tienda ubicada a un costado de su residencia en Los Higos de Parita, fue atacada y amordazada por delincuentes que ingresaron al lugar con el propósito de robar. De acuerdo con los primeros reportes, los responsables se llevaron parte de las ganancias de las ventas del día, además de su teléfono celular, y revisaron parte de la vivienda en busca de otros artículos que robar.

Información de Eduardo Vega

