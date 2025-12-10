Abogado de Héctor Brands: 'Los dineros que recibió son lícitos'

Sobre el contenido de la investigaciones que habla de transacciones de 10 millones de dólares, Meilán afirmó que sí se dieron, pero son lícitas y que poco a poco este caso se desmoronará.

Pedro Meilán, abogado del exdiputado y exdirector de Pandeportes, Héctor Brands, explicó los detalles a los que han tenido acceso dentro de la investigación que adelanta el Ministerio Público y defendió la licitud del patrimonio de su representado. Según Meilán, se ha creado “una campaña” para hacer creer que Brands no contaba con estos bienes antes de ingresar al gobierno y que todas las transaciones son lícitas.

“El caso inicia con una noticia que mencionaba un supuesto informe de inteligencia de la UAF donde se hablaba de movimientos por $600 millones y de $28 millones extras. Eso es completamente falso. Las investigaciones lo demuestran, porque a Héctor Brands se le investiga por $640 mil”, afirmó.

El abogado detalló que el proceso se dividió en dos expedientes: uno por lavado de dinero y otro por enriquecimiento ilícito, ambos relacionados con la misma suma de $640 mil.

Que existan transferencias calificadas como sospechosas no significa que sean ilícitas. Si todo el dinero es sustentable y se demuestra su origen, no hay problema”, señaló.

Meilán aseguró que Brands es empresario desde antes de ejercer funciones públicas, y que sus negocios generaban entre $250 mil y $350 mil mensuales. Añadió que esta información consta en declaraciones presentadas ante la Dirección General de Ingresos y en planillas reportadas a la Caja de Seguro Social.

El abogado calificó como “absurda” la forma en que las autoridades han procedido contra Brands, especialmente, dijo, porque su defendido se presentó voluntariamente ante el Ministerio Público y renunció al derecho de domicilio para facilitar las diligencias de inspección.

Aclaró que de las dos empresas de Brands, una de ellas MSM, presta servicios de limpieza en la Cinta Costera desde el 2013, asegurando que en 2019 su defendido se separó de la empresa y luego la vendió a su socio Elvys Rodríguez.

"Aquí no hay ningún acto ilícito. ¿Cuál es el delito de conflicto de interés? Es delito, que me lo expliquen. Si me dicen que tienen las coimas entregadas a Héctor Brands por haber conseguido esos contratos, que las licitacions fueron amañadas, estamos hablando de algo, pero nada de eso está ocurriendo", expresó.

Agregó que también contrató con otras instituciones como el Ministerio de Obras Públicas (MOP), pero no con Pandeportes y todo sucedió antes de que fuera funcionario.

Defendió que no existe conflicto de interés porque Brands salió de la directiva de la empresa, aunque la participación haya sido transferida a su esposa. Agregó que los dineros que recibió mientras ejercía el cargo corresponden a pagos adeudados y afirmó que, mediante la trazabilidad bancaria, se ha demostrado que esos fondos son lícitos.

Todos los dineros que recibió Héctor Brands son lícitos. Ya yo demostré que son lícitos; la fiscalía es la que debe demostrar que son ilícitos. Yo presenté declaraciones de renta y toda la documentación requerida por la Contraloría”, aseguró Meilán.

Brands junto a sus tres hijos, su exesposa y actual pareja fueron aprehendidos la mañana del martes 9 de diciembre por la supuesta comisión de los delitos de lavado de dinero y enriquecimiento ilícito relacionados con transacciones provenientes de contratos con el Estado.