Abogado de Héctor Brands asegura que el contralor Anel Flores 'está equivocado'

Ciudad de Panamá/El abogado Víctor Orobio, abogado del exdirector del Pandeportes y exdiputado Héctor Brands, rechazó categóricamente las afirmaciones del contralor de la República, Anel Flores, en relación con el caso Pandeportes, asegurando que el funcionario está equivocado y que sus declaraciones están causando graves consecuencias económicas y reputacionales.

Orobio señaló que su cliente, Héctor Brands, se encuentra actualmente en Panamá y está dispuesto a atender cualquier llamado de las autoridades competentes. “Nosotros como equipo legal hemos respetado el espacio y el tiempo que debe tener el Ministerio Público para llevar a cabo unas investigaciones prolijas y profundas con el propósito de evitar injusticia”, manifestó.

Sin embargo, el abogado no dudó en cuestionar los señalamientos del contralor Flores.

Lo cierto es que lo que sí tengo que afirmarles a ustedes categóricamente es que el Contralor está equivocado, el Contralor está equivocado, y lo repito por tercera vez, el Contralor está equivocado”. — Víctor Orobio - Abogado de Héctor Brands

Según Orobio, el contralor Flores cuenta con información completa y verificable sobre los flujos financieros en cuestión: “Porque el Contralor, al igual que el Ministerio Público, recibe las contestaciones de todas las entidades financieras; todas las entidades bancarias y financieras del país le responden los oficios al Contralor. Y el Contralor y su equipo de trabajo ya deben tener esa información y deben saber que los millones que él le achaca de manera ilegítima a nuestro representado tienen un origen lícito, totalmente lícito”.

El abogado Orobio destacó que los dineros atribuidos a empresas vinculadas a Héctor Brands provienen de multinacionales y entraron bajo conceptos claros y legales. “El contralor sabe de qué multinacionales vienen esos dineros y sabe a razón de qué y por qué circunstancia y bajo qué concepto entraron esos dineros a las empresas”.

Orobio aseguró que las declaraciones públicas del Contralor están generando un impacto devastador: “Están causando tremendos daños reputacionales, tremendos daños financieros y económicos porque sus declaraciones tienen como consecuencia que los bancos le estén cerrando las cuentas bancarias a las personas que él está señalando. Y que muchas empresas se estén retirando de ser clientes de muchas corporaciones”.

Finalmente, el abogado Orobio hizo un llamado: “Creo que, por el rango que ostenta como Contralor General de la República, yo creo que lo que más el país necesita de él y merece de él es el respeto a la presunción de inocencia”.

Etapa de la investigación

Brands enfrenta una investigación formal por parte del Ministerio Público, abierta el 3 de septiembre de 2025, por supuestas irregularidades durante su gestión al frente de Pandeportes.

Las pesquisas apuntan a la adjudicación de contratos millonarios a empresas vinculadas a su entorno familiar. Como parte de las diligencias, las autoridades realizaron allanamientos y verificaciones en Pandeportes, el Registro Público, el Municipio de San Miguelito y la Contraloría General de la República.

Hasta el momento, la investigación se mantiene en una etapa inicial y Brands no ha sido imputado ni se le han aplicado medidas cautelares, aunque las autoridades investigan un posible enriquecimiento injustificado. Según datos de la Unidad de Análisis Financiero (UAF), se procesaron 39 reportes de operaciones sospechosas, que abarcan 38 cuentas bancarias y más de 28 mil transacciones.

El análisis detectó un patrón financiero irregular, con depósitos por 27.9 millones de dólares y retiros por 28.3 millones, realizados entre cuentas personales y sociedades vinculadas al exfuncionario.

El expediente fue remitido en septiembre a la Fiscalía contra la Delincuencia Organizada, que actualmente adelanta las diligencias correspondientes. En declaraciones a este medio, el procurador general de la Nación, Luis Carlos Gómez, confirmó que la investigación formal ya está en curso.

Antecedentes

Héctor Brands fue diputado entre 2009 y 2014 y, posteriormente, entre abril de 2021 y febrero de 2023; solicitó licencia en la Asamblea Nacional para ejercer como director de Pandeportes. El informe de la UAF incluye contratos y adendas aprobados durante ese periodo.

El pasado mes de septiembre, Brands acudió junto a su abogado a la Procuraduría General de la Nación para revisar el expediente del caso, luego de que se confirmara oficialmente la apertura de la investigación. Este medio intentó obtener una reacción sobre esta situación de su defensa legal; sin embargo, no se brindó declaraciones al respecto.