Héctor Brands es aprehendido la mañana de este martes
En desarrollo
El exdiputado Héctor Brands habría sido aprehendido la madrugada de este martes 9 de diciembre durante un operativo realizado por la Policía Nacional en conjunto con el Ministerio Público.
Su abogado, Víctor Orobio, no pudo confirmar la captura, pero señaló que todos los indicios apuntan a que sí fue detenido. Agregó que incluso un socio de Brands se comunicó con él para avisarle que su residencia estaba siendo allanada.
“Podemos deducir que Héctor Brands se encuentra en la misma situación. Nos estamos dirigiendo a verificar dónde fue aprehendido para continuar con el debido proceso”, indicó.
El exdiputado y exdirector de Pandeportes sería señalado por los delitos de blanqueo de capitales y enriquecimiento injustificado.
Orobio afirmó que hasta ahora no ha tenido acceso a la carpeta del caso ni a informes financieros o de auditoría. “Se está llevando a imputación a una persona en completa indefensión, porque su defensa no ha podido prepararse para enfrentar acusaciones que la fiscalía ha manejado en secreto durante cuatro meses”, cuestionó.
En desarrollo...