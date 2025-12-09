Premio Nobel de la Paz 2025: Mulino se reúne con Edmundo González Urrutia en Noruega

En el marco del evento, Mulino también se ha reunido con varios líderes políticos de América este martes 9 de diciembre, entre estos el expresidente de Colombia Iván Duque , quien conversó sobre la situación geopolítica del hemisferio y la necesidad de fortalecer la democracia.

Un día antes de la ceremonia de entrega del Premio Nobel de la Paz a la líder venezolana María Corina Machado, el presidente José Raúl Mulino saludó a Edmundo González Urrutia, líder opositor y quien reclama ser el presidente electo de Venezuela, que llegó junto a su familia al Grand Hotel Oslo.

"Siempre que me reúno con el presidente Jose Raul Mulino le agradezco la protección que Panamá le ha dado al tesoro más importante de Venezuela: las actas de votación del 28J. La voluntad de los venezolanos está celosamente resguardada en su país", dijo el González Urrutia en su cuenta de X.

Desde su llegada a Oslo, Mulino ha reiterado en varias ocasiones su incondicional respaldo en la lucha del pueblo venezolano, indicando que tiene una relación cercana con Machado, a quien considera una "gran amiga".

En ese contexto, el mandatario ha extendido ese respaldo a González Urrutia, a quien considera “el presidente electo de Venezuela”, señalando que las actas se mantienen en Panamá, que comprueban “el triunfo arrollador del pueblo venezolano contra la dictadura”. Manifestó que “lo que es para uno es extensivo para el otro y para todo el pueblo venezolano demócrata”.

"Con el presidente electo por amplia mayoría, mi buen amigo @EdmundoGU. Viva la democracia!! Viva el respeto a la decisión popular!!!", dice un post colgado en la cuenta de X del presidente panameño.

En el marco del evento, Mulino también se ha reunido con varios líderes políticos de América este martes 9 de diciembre, entre estos el expresidente de Colombia Iván Duque, quien conversó sobre la situación geopolítica del hemisferio y la necesidad de fortalecer la democracia.

También fue abordado por la congresista estadounidense María Elviria Salazar, quien le manifestó admiración por el trabajo del Gobierno en Panamá y su lucha internacional por defender los derechos democráticos.

Salazar se acercó al jefe de Estado panameño acompañada de Clara Machado, hermana de María Corina, quien ayer agradeció el apoyo de todas las personas y líderes del mundo, sobre todo el del presidente Mulino de quien dijo "ha sido clave en todo este proceso".

A menos de un día de celebrarse la ceremonia, la incertidumbre por la presencia de Machado en Oslo para recibir su Nobel de la Paz aumenta, luego de que se anulara una rueda de prensa. Sin embargo, el Comité Noruego del Nobel de la Paz mantiene la confirmación de que recibirá su premio de manera presencial.

La dirigente opositora de 58 años vive en la clandestinidad desde agosto de 2024 y no hace apariciones en público desde enero.

El Premio Nobel de la Paz otorgará a Machado una medalla de oro, un diploma y una suma de 1,2 millones de dólares.

