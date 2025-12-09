En duda la presencia de Machado en la entrega del Nobel tras anular rueda de prensa

En el Grand Hotel, donde suelen alojarse los premiados al Nobel, su madre, Corina Parisca, sus hermanas y al menos dos de sus tres hijos aseguraban que no saben dónde está, pero confiaban en su llegada.

Las dudas sobre la presencia de la opositora venezolana María Corina Machado en la ceremonia de entrega del Nobel de la Paz se multiplicaron este martes después de la cancelación de una conferencia de prensa prevista en Oslo.

Decenas de venezolanos en el exilio viajaron a la capital noruega para acompañar a la dirigente opositora de 58 años que vive desde agosto de 2024 en la clandestinidad y a quien no se ve en público desde enero.

El Instituto Nobel había anunciado el fin de semana la presencia de Machado para recibir el premio, dotado de una medalla de oro, un diploma y una suma de 1,2 millones de dólares.

Pero el martes postergó en un primer momento la comparecencia prevista a las 13H00 locales (12H00 GMT) y las entrevistas programadas con distintos medios. Después de horas de espera, todo quedó anulado.

"María Corina Machado ha dicho ella misma lo difícil que ha sido venir a Noruega. Esperamos que asista a la ceremonia" de entrega del Nobel el miércoles en la Municipalidad de Oslo, declaró el portavoz del Instituto Nobel, Erik Aasheim.

A ella también están invitados los presidentes de Argentina, Javier Milei; Panamá, José Raúl Mulino; Ecuador, Daniel Noboa, y Paraguay, Santiago Peña, según anunció Machado en sus redes.

En el Grand Hotel, donde suelen alojarse los premiados al Nobel, su madre, Corina Parisca, sus hermanas y al menos dos de sus tres hijos aseguraban que no saben dónde está, pero confiaban en su llegada.

"Si Dios quiere, así será", repiten familiares y admiradores anónimos que esperan con cámara en mano a la salida del hotel poder verla "si aparece", dicen.

Envuelto en una bandera del país caribeño, Helvin Urbina, un exfuncionario venezolano de 53 años y actualmente limpiador en España, de 53 años, pasó el martes esperando "a la heroína, la mujer de hierro" en la salida del hotel.

No al Nobel "para los belicistas"

La entrega del Nobel coincide con el despliegue militar de Estados Unidos en el Caribe y el Pacífico, donde ya murieron al menos 87 personas en ataques lanzados por Washington contra supuestas lanchas de narcotraficantes.

Machado, con ideas afines a Donald Trump, ha respaldado estas maniobras militares y ha ratificado su reconocimiento al presidente estadounidense.

"Venezuela necesita de su liderazgo y de la coalición internacional que se ha configurado (...) que están cortando las fuentes de financiamiento criminal, que son las que sostienen a este régimen", dijo en una entrevista a AFP en octubre desde la clandestinidad.

En relación a esta postura, grupos por la paz y figuras de la izquierda noruega se manifestaron en la tarde frente al Instituto Nobel bajo el lema: "No al premio Nobel de la paz para los belicistas" y "¡EEUU saca tus manos de América Latina!".

Ingeniera de profesión, Machado pasó a la clandestinidad luego de las presidenciales de julio de 2024 que llevaron a la investidura de Nicolás Maduro.

La líder opositora, inhabilitada para los comicios, sostuvo que Maduro le robó las elecciones a su candidato, Edmundo González, y publicó copias de los votos emitidos en las máquinas de votación como prueba del fraude. El chavismo rechazó estas acusaciones.

Protesta en Caracas

En el poder desde 2013, Maduro está acusado de fraude electoral en los comicios de su segundo y tercer mandato. Estados Unidos, la Unión Europea y varios países de Latinoamérica no reconocen su reelección.

Machado no ha aparecido en público desde el 9 de enero de este año, cuando asistió a una manifestación en Caracas en contra de la investidura de Maduro para su tercer mandato.

El Nobel a la opositora venezolana se anunció el 10 de octubre "por su incansable labor en favor de los derechos democráticos del pueblo venezolano y por su lucha por una transición justa y pacífica de la dictadura a la democracia".

El mismo día de la premiación a Machado el chavismo se manifestará en Caracas, anunció el lunes el ministro de Interior de Venezuela, Diosdado Cabello.

Además de la expectativa por su aparición en Oslo se suma la duda sobre cómo regresará a Venezuela.

El fiscal general de Venezuela advirtió en noviembre a la AFP que la nobel de la paz será considerada "prófuga" si abandona el país.

El analista Michael Shifter, profesor adjunto de la Universidad de Georgetown considera que con Machado adentro o afuera de su país el desafío es enorme porque "la mayoría de los venezolanos se enfrentan a condiciones económicas y humanitarias desesperadas y a una mayor represión por parte del régimen de Maduro. Como era de esperar, hay un factor de fatiga en juego", apuntó en declaraciones a la AFP.