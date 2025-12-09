Migración establece moratoria para trámites de cambio de residencia hasta el 31 de diciembre

La medida busca facilitar la actualización de información por parte de los residentes y garantizar que el proceso se realice de forma ordenada y conforme a los requisitos establecidos.

Ciudad de Panamá/El Servicio Nacional de Migración anunció la implementación de un periodo de moratoria para el trámite de cambio de residencia, vigente hasta el 31 de diciembre de 2025.

La medida busca facilitar la actualización de información por parte de los residentes y garantizar que el proceso se realice de forma ordenada y conforme a los requisitos establecidos.

La entidad detalló los documentos necesarios según la condición de residencia del solicitante:

Para quienes viven en una propiedad propia:

Copia de la escritura pública, debidamente notariada.

Copia del carnet de residente.

Recibo original o copia notariada de un servicio público (luz, agua o teléfono).

Para quienes residen en una propiedad alquilada:

Copia del contrato de arrendamiento notariado.

Copia del carnet de residente.

Recibo de luz, agua o teléfono, original o notariado.

Las autoridades reiteraron la importancia de cumplir con los requisitos para evitar retrasos y recordaron que el cambio de residencia es un trámite obligatorio para mantener actualizada la información ante Migración.