Aprehenden a ciudadano que intentó ingresar artículos prohibidos a La Joyita

Ciudad de Panamá/Miembros policiales asignados a la seguridad perimetral del Centro Penitenciario La Joyita detuvieron a un ciudadano señalado de intentar introducir artículos prohibidos al penal.

El hecho ocurrió cuando un agente ubicado en la torre 16 observó a dos personas que se desplazaban por el área boscosa cercana al centro penitenciario. Uno de ellos cargaba dos paquetes. Al recibir la voz de alto, ambos emprendieron la huida, lo que dio paso a una persecución en la que uno de los individuos fue capturado.

Durante la revisión del área, las autoridades recuperaron diversos indicios. Entre ellos, dos fundas de tela para almohadas con diseños coloridos que contenían once envoltorios cubiertos con cinta adhesiva color chocolate.

Dentro de esos paquetes fueron hallados 71 envoltorios de papel de tabaco tipo Phillis, otros seis envoltorios pequeños del mismo tipo, 102 paquetes de cigarrillos, tres empaques redondos con una posible sustancia ilícita (hierba seca), un envoltorio con polvo blanco, 34 cajetillas de hojas de afeitar, dos audífonos blancos y dos encendedores plásticos color naranja.

Adicionalmente, se decomisaron tres botellas plásticas con un líquido transparente que, según los primeros informes, podría tratarse de licor.

El detenido fue puesto a órdenes de las autoridades competentes para continuar con los trámites correspondientes.