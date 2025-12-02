Aprehenden a dos sospechosos de extorsión y producción de material de abuso sexual infantil

La acción policial incluyó ocho diligencias de allanamiento y registro, además de una inspección ocular en distintos puntos de estas provincias, lo que permitió la captura de los sospechosos, presuntamente vinculados a la explotación y extorsión en línea de al menos tres víctimas.

Ciudad de Panamá, Panamá/Dos hombres requeridos por los delitos de extorsión, corrupción de menores y producción de material de abuso sexual infantil fueron aprehendidos este martes en las provincias de Panamá, Coclé y Veraguas, como parte de la operación "Hidra", ejecutada por la Policía Nacional y el Ministerio Público.

La acción policial incluyó ocho diligencias de allanamiento y registro, además de una inspección ocular en distintos puntos de estas provincias, lo que permitió la captura de los sospechosos, presuntamente vinculados a la explotación y extorsión en línea de al menos tres víctimas.

Te podría interesar: Se entregan dos de los más buscados por pandillerismo; aún se está tras la pista de 26

De acuerdo con las autoridades, la investigación inició en enero de 2025, luego de una denuncia presentada por la abogada de una menor de edad. Durante el proceso, la agencia homóloga del caso recibió reportes del Centro Nacional para Niños Desaparecidos y Explotados (Ncmec), lo que permitió identificar a dos víctimas adicionales, quienes también habrían sido extorsionadas en plataformas digitales.

Las autoridades no descartan que existan más víctimas ni que se produzcan nuevas aprehensiones conforme avancen las investigaciones.