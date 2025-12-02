Se entregan dos de los más buscados por pandillerismo; aún se está tras la pista de 26

Se trata de los hermanos Alberto Luis Murillo, alias “Quimbo”, y Joseph Alberto Murillo, alias “Rolo”, quienes mantenían recompensas vigentes por parte de la Policía Nacional. Por cada uno de los hermanos Murillo se ofrecían 2 mil dólares.

Ciudad de Panamá, Panamá/Dos de los hombres incluidos en la lista de los más buscados por delitos de pandillerismo se entregaron este martes ante la Fiscalía Especializada en Delitos de Asociación Ilícita.

Se trata de los hermanos Alberto Luis Murillo, alias “Quimbo”, y Joseph Alberto Murillo, alias “Rolo”, quienes mantenían recompensas vigentes por parte de la Policía Nacional. Por cada uno de los hermanos Murillo se ofrecían 2 mil dólares. De acuerdo con la Policía Nacional, tras varias acciones operativas para ubicarlos, ambos decidieron presentarse voluntariamente ante las autoridades para hacer frente al proceso judicial que se les sigue.

La Policía también reiteró el llamado a la ciudadanía para colaborar con información que permita dar con la captura de otras 26 personas que aún figuran en la lista de más buscados, destacando que toda información suministrada se maneja de manera confidencial.

Semanas atrás, la entidad había publicado un listado con 33 personas requeridas por delitos vinculados al pandillerismo y crimen organizado, ofreciendo casi 400 mil dólares en recompensas para lograr su ubicación y aprehensión.

Según la institución, estas personas forman parte de grupos responsables de enfrentamientos por el control territorial, asociados a actividades de narcotráfico y microtráfico.

Entre las recompensas más altas vigentes destaca la de 100 mil dólares por Carlos Roberto Aguilar Becerra, alias “Roberth”, una cifra que supera la ofrecida en 2021 por la captura de Jorge Rubén Camargo Clarke, alias “Cholo Chorrillo”, que entonces fue de 50 mil dólares.