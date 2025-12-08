Por femicidio y violación de una niña de 2 años en La Chorrera, madre y padrastro quedan bajo detención provisional

La madre y el padrastro son investigados como los únicos responsables del femicidio de la bebé, quien presuntamente murió tras recibir una brutal golpiza. Pero además, era víctima de abuso sexual.

Panamá Oeste/A solicitud de la Sección de Homicidio y Femicidio de Panamá Oeste, un juez de garantías ordenó la detención provisional por seis meses de un hombre investigado por los delitos de femicidio, maltrato al menor y violación, relacionados con hechos ocurridos el 3 de diciembre en La Chorrera en perjuicio de una infante.

Durante la audiencia, la fiscalía presentó los elementos que sustentan la vinculación del imputado, que figura como el padrastro de la víctima, con la agresión que terminó con la muerte de la niña de 2 años.

En la misma diligencia, la madre de la pequeña también quedó bajo detención provisional, señalada por el delito de maltrato al menor. Ambas medidas cautelares se mantendrán por un periodo de seis meses, mientras se desarrollan las investigaciones de este caso.

También podría leer: Violencia contra la mujer: El reto de articular un sistema que evite el femicidio

El caso

Fue el 3 de diciembre en la barriada Villa Panorama, en el distrito La Chorrera, Panamá Oeste, cuando un hogar se transformó en el escenario de un desenlace escalofriante.

Ese día, uno de los imputados habría reportado a las autoridades la muerte de la pequeña por una supuesta caída.

La versión inicial hablaba de un accidente doméstico involuntario. Pero esa apariencia comenzó a desmoronarse cuando los exámenes médicos revelaron algo muy distinto: el cuerpo de la infante mostraba múltiples lesiones recientes, golpes en el rostro y cicatrices antiguas, signos inequívocos de un historial de maltrato físico.

Frente a esos hallazgos, la versión del accidente fue descartada. Las heridas, su distribución y sus características sugirieron violencia reiterada, lo que llevó a abrir una investigación por femicidio, maltrato infantil y abuso sexual.

Dos días después, el 5 de diciembre, las autoridades realizaron un operativo en La Chorrera. Primero detuvieron al padrastro de la niña —principal sospechoso— y luego capturaron también a la madre de la niña. A ella se le imputaron cargos por maltrato al menor, en tanto que él enfrenta acusaciones de femicidio, violación agravada y maltrato infantil.

El día del supuesto accidente, quien tenía a la menor bajo su cuidado y custodia era el padrastro, razón por la que quedó detenido como sospechoso directo de la muerte de la pequeña.

Ahora, ambos están bajo custodia judicial. La investigación, liderada por la Fiscalía de Homicidio y Femicidio de Panamá Oeste, busca esclarecer todas las circunstancias del suceso: desde cómo la niña sufrió las lesiones, hasta quiénes fueron los responsables reales y qué tan prolongado fue el maltrato.

Lo que comenzó como una supuesta “caída” terminó revelando un caso brutal contra una niña indefensa, que murió de la forma más cruel y violenta.

También le puede interesar: