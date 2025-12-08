Tragedia en Arraiján: Hombre asesina a su pareja y luego se quita la vida

De acuerdo con los primeros informes, el hombre habría ocasionado la muerte a su pareja para posteriormente quitarse la vida.

Arraiján, Panamá Oeste/Una tragedia conmocionó este domingo a los residentes del sector conocido como La Playita, en Arraiján, donde una mujer de alrededor de 30 años y un hombre de 35 años fueron hallados sin vida dentro de una residencia.

De acuerdo con los primeros informes, el hombre habría ocasionado la muerte a su pareja para posteriormente quitarse la vida. El área permanece acordonada a la espera del personal de criminalística, encargado de realizar el levantamiento de los cuerpos y recopilar indicios fundamentales para la investigación. Vecinos del lugar alertaron a las autoridades e informaron sobre una discusión que habría desencadenado el hecho.

Personal de la Policía Nacional explicó que el incidente fue reportado cerca de las 7:00 a.m., cuando agentes policiales acudieron tras recibir la alerta de supuestas detonaciones dentro de la vivienda. Al ingresar, hallaron a los dos adultos sin signos vitales.

Sobre las causas exactas, señalaron que serán determinadas por la fiscalía, aunque de manera preliminar se mencionó que ambos presentaban heridas en el cráneo. Vecinos y testigos indicaron haber escuchado una discusión previa, por lo que se presume que sea un crimen de tipo pasional. Se confirmó además que las víctimas se encontraban solas dentro de la residencia; familiares que acudieron al lugar debieron forzar la entrada, pero ya era demasiado tarde.

Las autoridades permanecen a la espera del equipo forense para el levantamiento de los cuerpos y la recopilación de pruebas que aporten claridad sobre esta tragedia que ha impactado a toda la comunidad.

Con información de Luis De Jesús Mendoza