Arzobispo Ulloa destaca el valor de las madres y pide a los panameños iniciar 2026 con 'nueva actitud'

Ciudad de Panamá, Panamá/Este 8 de diciembre, Día de las Madres en Panamá, la celebración toma un sentido especial para la Iglesia Católica, al coincidir con la solemnidad de la Inmaculada Concepción de María. Desde la parroquia Inmaculada Concepción en Veracruz, el arzobispo de Panamá, José Domingo Ulloa, envió un mensaje de gratitud, esperanza y unión familiar a todas las madres panameñas y al país en general.

“Muy buenos días a todos, especialmente a ustedes queridas mamás. Siempre, pero de manera especial hoy, es el día para decir gracias por el don de la vida que nos han regalado. Pero no solo nos han regalado la vida. Ustedes mismas en cada parto y durante toda nuestra vida se van jugando la vida en medio de las dificultades”, expresó Monseñor Ulloa al iniciar la entrevista con TVN Noticias.

Añadió que el mejor regalo que los hijos pueden ofrecer es hacer realidad el anhelo profundo de toda madre: “Que seamos hombres y mujeres de bien”.

Panamá es uno de los pocos países del mundo que celebra el Día de la Madre el 8 de diciembre, y este hecho no pasa desapercibido para el arzobispo. “Creo que es el único país que celebra el Día de la Madre, precisamente en este día de la Inmaculada Concepción… por eso hay doble festividad en este país y en esta Iglesia de Panamá. Celebrar a nuestra madre del cielo… y celebrar también a nuestras madres, las que nos dieron nuestra vida física”, señaló.

En este sentido, reiteró su llamado a vivir la jornada en familia: “Por un día mimemos a nuestras mamás… Creo que el mejor regalo es que podamos reunirnos en familia, los hermanos, y compartir juntos este don”. También invitó a quienes ya no tienen a su madre presente a elevar una oración por ellas.

Verdadero sentido de las fiestas de fin de año

De cara a las fiestas de fin de año, Monseñor Ulloa hizo un recordatorio sobre el verdadero sentido de estas celebraciones, más allá del consumo. “En la vida, a los únicos que les importamos es a nuestra familia. Cuando tú estás en los altos, todo el mundo está contigo, pero cuando estás abajo, nadie te hace caso, pero tu familia siempre está ahí para cogerte”, reflexionó.

Insistió en que la Navidad debe vivirse desde la fe y la unión: “Lo importante no es el consumo… sino disfrutar de la presencia de los nuestros. Nos ha nacido un Salvador… en ese niño que ha nacido ha sido vencida la muerte”.

Mejor actitud de los panameños en 2026

Consultado sobre el clima social del país al cierre de 2025, el arzobispo llamó a la reconciliación. “El próximo año lo tenemos que iniciar con una nueva actitud. No podemos estar viviendo polarizados unos con otros… Sanar el corazón de los panameños para mirar al que es distinto a mí, no como un enemigo, sino como un hermano”, afirmó.

También hizo un llamado a recuperar el diálogo: “Nadie tiene la verdad completa. La verdad completa es la suma de todas las verdades de cada uno de los panameños; que nadie se sienta excluido”.

Finalmente, dedicó un mensaje especial a las televidentes de TVN y a todas las madres del país: “Muy queridas madres televidentes… no solo mi abrazo, mi oración. Gracias por el don de la vida que nos regalan… Valoremos más el valor de la mujer, el valor de la maternidad. Bendiciones a todas”.