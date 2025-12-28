Extesorero de la Junta Comunal de David Cabecera queda bajo arresto domiciliario por peculado agravado
En esta diligencia judicial, el juez también legalizó las acciones que permitieron la aprehensión del imputado y admitió la formulación de cargos por el delito de peculado agravado en perjuicio del Estado, según lo expuesto por el Ministerio Público.
David, Chiriquí/Un juez de control de garantías en la provincia de Chiriquí ordenó la medida cautelar de arresto domiciliario contra Giovanni Estrada, quien fungió como tesorero de la Junta Comunal de David cabecera, durante una audiencia realizada la noche de este sábado 27 de diciembre.