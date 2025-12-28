Extesorero de la Junta Comunal de David Cabecera queda bajo arresto domiciliario por peculado agravado

En esta diligencia judicial, el juez también legalizó las acciones que permitieron la aprehensión del imputado y admitió la formulación de cargos por el delito de peculado agravado en perjuicio del Estado, según lo expuesto por el Ministerio Público.