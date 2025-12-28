Inscripciones para el proceso de recuperación académica estudiantil 2025 comienzan este lunes

Meduca destacó que los directores de los centros educativos serán responsables de la organización y coordinación del programa

Ciudad de Panamá, Panamá/El proceso de inscripción para el Programa de Recuperación Académica Estudiantil (PRAE) 2025 comienza mañana lunes 29 de diciembre, tal como lo estableció en días pasados el Ministerio de Educación (Meduca), como parte de las acciones para brindar una nueva oportunidad académica a estudiantes de premedia y media que reprobaron hasta tres asignaturas durante el año escolar 2025.

La entidad informó que el proceso de inscripción iniciará este lunes 29 de diciembre y se extenderá hasta el 2 de enero, como parte de un programa que busca reforzar los aprendizajes y brindar una nueva oportunidad académica a los estudiantes que requieren apoyo adicional.

El costo del PRAE será de 7 dólares por asignatura, de los cuales 5 dólares se destinarán al pago de los docentes y 2 dólares a materiales didácticos, tecnología e insumos necesarios para el desarrollo del programa.

De acuerdo con el calendario oficial, la capacitación docente se realizará del 30 de diciembre al 2 de enero, mientras que las clases se desarrollarán del 5 de enero al 6 de febrero, de lunes a viernes, con sesiones de 60 minutos.

Las evaluaciones se aplicarán del 9 al 11 de febrero y la entrega de calificaciones y certificaciones está prevista para el 13 de febrero.

Meduca destacó que los directores de los centros educativos serán responsables de la organización y coordinación del programa, el seguimiento de la asistencia estudiantil, la presentación de informes estadísticos, la emisión de certificaciones y la gestión de pagos a los docentes participantes, quienes deberán estar inscritos en el Registro Permanente de Elegibles.

Asimismo, los supervisores escolares brindarán acompañamiento técnico-pedagógico y monitoreo continuo para garantizar el cumplimiento de los objetivos educativos establecidos.

En la provincia de Veraguas todo está listò para la recuperación académica, con el inicio de matriculas este lunes.

Las escuelas donde se realizará el proceso son: Instituro Urracá, Belisario Villar, IPT de Veraguas, Instituto Profesional Omar Torrijos Herrera, en distritos en Soná el colegio Bonifacio Alvarado y en San Francisco el IPT Jesús Hector Gallego.

En la provincia de Bocas del Toro las autoridades educativas también se alistan para la recuperación.