Meduca anuncia fechas y lineamientos para el Programa de Recuperación Académica Estudiantil 2025

Ciudad de Panamá, Panamá/El Ministerio de Educación (Meduca) anunció este viernes el calendario oficial y las directrices para la ejecución del Programa de Recuperación Académica Estudiantil (PRAE) 2025, dirigido a estudiantes de premedia y media, tanto de centros educativos oficiales como particulares, que hayan reprobado hasta tres asignaturas durante el año escolar 2025.

El costo del programa será de $7.00 por asignatura, de los cuales $5.00 se destinarán al pago de los docentes y $2.00 a materiales didácticos, tecnología e insumos necesarios para su ejecución.

Calendario oficial del PRAE 2025

De acuerdo con la entidad, el programa se desarrollará bajo el siguiente esquema:

Inscripciones: del 29 de diciembre de 2025 al 2 de enero de 2026 .

del . Capacitación docente: del 30 de diciembre de 2025 al 2 de enero de 2026 .

del . Desarrollo del programa: del 5 de enero al 6 de febrero , con clases de lunes a viernes y sesiones de 60 minutos .

del , con clases de lunes a viernes y sesiones de . Evaluaciones: del 9 al 11 de febrero .

del . Entrega de calificaciones y certificaciones: 13 de febrero .

. Entrega de consolidados regionales: 19 de febrero .

. Revisión y presentación de resultados por comisiones regionales: 23 de febrero.

Entrega de certificados y diplomas (9° y 12°): 26 de febrero.

Para la entidad, el programa busca reforzar los aprendizajes y brindar una oportunidad académica a los estudiantes que necesitan apoyo adicional, mediante un proceso estructurado que abarca inscripción, capacitación docente, desarrollo de clases, evaluaciones y certificaciones.

Destacaron que los directores de centros educativos serán responsables de la organización del proceso, la coordinación interna del programa, el seguimiento de la asistencia estudiantil y la presentación de informes estadísticos. También deberán emitir certificaciones y gestionar los pagos a los docentes participantes, quienes deben estar inscritos en el Registro Permanente de Elegibles.

Por su parte, los supervisores escolares brindarán acompañamiento técnico-pedagógico y monitoreo continuo para garantizar el cumplimiento de los objetivos educativos establecidos.