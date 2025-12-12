Meduca anuncia fechas y lineamientos para el Programa de Recuperación Académica Estudiantil 2025
El costo del programa será de $7.00 por asignatura, de los cuales $5.00 se destinarán al pago de los docentes y $2.00 a materiales didácticos, tecnología e insumos necesarios para su ejecución.
Ciudad de Panamá, Panamá/El Ministerio de Educación (Meduca) anunció este viernes el calendario oficial y las directrices para la ejecución del Programa de Recuperación Académica Estudiantil (PRAE) 2025, dirigido a estudiantes de premedia y media, tanto de centros educativos oficiales como particulares, que hayan reprobado hasta tres asignaturas durante el año escolar 2025.
Calendario oficial del PRAE 2025
De acuerdo con la entidad, el programa se desarrollará bajo el siguiente esquema:
- Inscripciones: del 29 de diciembre de 2025 al 2 de enero de 2026.
- Capacitación docente: del 30 de diciembre de 2025 al 2 de enero de 2026.
- Desarrollo del programa: del 5 de enero al 6 de febrero, con clases de lunes a viernes y sesiones de 60 minutos.
- Evaluaciones: del 9 al 11 de febrero.
- Entrega de calificaciones y certificaciones: 13 de febrero.
- Entrega de consolidados regionales: 19 de febrero.
- Revisión y presentación de resultados por comisiones regionales: 23 de febrero.
- Entrega de certificados y diplomas (9° y 12°): 26 de febrero.
Para la entidad, el programa busca reforzar los aprendizajes y brindar una oportunidad académica a los estudiantes que necesitan apoyo adicional, mediante un proceso estructurado que abarca inscripción, capacitación docente, desarrollo de clases, evaluaciones y certificaciones.
Destacaron que los directores de centros educativos serán responsables de la organización del proceso, la coordinación interna del programa, el seguimiento de la asistencia estudiantil y la presentación de informes estadísticos. También deberán emitir certificaciones y gestionar los pagos a los docentes participantes, quienes deben estar inscritos en el Registro Permanente de Elegibles.
Por su parte, los supervisores escolares brindarán acompañamiento técnico-pedagógico y monitoreo continuo para garantizar el cumplimiento de los objetivos educativos establecidos.