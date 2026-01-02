Diputado Richards plantea reformar la carrera legislativa y priorizar leyes sociales

Betserai Richards, diputado independiente de la bancada Seguimos
02 de enero 2026 - 08:18

Durante la jornada en que la Asamblea Nacional retoma sus funciones para el nuevo periodo legislativo, y previo al informe presidencial, el diputado independiente Betserai Richards, quien integra la bancada Seguimos junto a tres diputados de MOCA, afirmó que el país necesita ver resultados concretos del gasto público, así como una agenda legislativa enfocada en el impacto real sobre la calidad de vida de los panameños.

Si te lo perdiste
Lo último
stats