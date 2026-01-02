Asamblea Nacional: Diputados de Realizando Metas tienen expectativa en el crecimiento económico y la modernización del Estado

Ciudad de Panamá/Con el inicio del nuevo periodo legislativo en 2026, los diputados de Realizando Metas (RM), Luis Eduardo Camacho y Alain Cedeño, tienen expectativa en el crecimiento económico inclusivo, el saneamiento de las instituciones y la resolución de crisis locales como la acumulación de basura en San Miguelito.

Camacho subrayó que Panamá necesita un crecimiento más robusto, pero orientado a sectores que generen empleos bien remunerados y mejoren la calidad de vida de la población.

Al mismo tiempo, insistió en la urgencia de modernizar el Estado para hacerlo más eficiente y transparente. Sin embargo, considera que el mayor reto del país no es técnico, sino social: “Los panameños prestamos más atención a lo que nos divide que a lo que nos une. Para avanzar, debemos unirnos en los temas donde sí coincidimos”, afirmó.

En materia de corrupción, el diputado señaló que el problema no radica en la falta de leyes, sino en la falta de aplicación y en la presencia de redes corruptas dentro del Ministerio Público y el Órgano Judicial. “Mientras no se sane esas instituciones —en particular el Ministerio Público, donde aún operan actores vinculados a la llamada ‘procuraduría paralela’—, cualquier reforma será insuficiente”, advirtió. Para él, la justicia debe actuar con base en los expedientes, no en las afinidades personales de quienes la administran.

Uno de los temas más urgentes a nivel local es la crisis de recolección de basura en San Miguelito, distrito donde reside Camacho. Aseguró que la situación era previsible y que las autoridades actuaron a tiempo para evitar una emergencia sanitaria. No obstante, llamó a la responsabilidad ciudadana: “Mientras los camiones recolectan, algunos vecinos no sacan la basura, pero en cuanto se van, la dejan. Además, personas en situación de calle rompen las bolsas, lo que agrava el problema”. Para él, la solución requiere tanto acción gubernamental como conciencia comunitaria.

Por su parte, Alain Cedeño destacó que la Asamblea Nacional debe recuperar la confianza de la ciudadanía mediante proyectos concretos que impulsen el desarrollo nacional, como el debate sobre el futuro de la mina de Donoso. Aunque aún no está claro si el Ejecutivo someterá esa decisión al Legislativo, RM se declaró dispuesta a participar con rigor técnico y transparencia.

Cedeño aclaró que su partido nunca ha tenido control de la Asamblea, por lo que no ha podido impulsar reformas estructurales como la reducción de la planilla o la modificación del reglamento interno. Criticó que, pese al arribo de nuevas figuras políticas, muchos siguen replicando prácticas del pasado. “La ciudadanía espera un cambio real, no un maquillaje”, enfatizó.

“Hemos sido parte del trabajo con el Ejecutivo, al igual que otros partidos y diputados de libre postulación. No permitiremos que se nos presente como adversarios del gobierno cuando hemos contribuido a sus logros”, señaló Cedeño.