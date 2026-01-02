Integración Caja de Seguro Social–Minsa avanza: Presidente Mulino recibirá primer informe en marzo

El ministro reconoció que la integración no es un proceso sencillo, ya que implica la inclusión de todos los sectores del sistema de salud. Sin embargo, aseguró que será altamente beneficiosa para la población.

Panamá/El ministro de Salud, Fernando Boyd Galindo, manifestó que el proceso de integración de la Caja de Seguro Social (CSS) y el Ministerio de Salud (Minsa) continúa avanzando y que en marzo se entregará al presidente de la República, José Raúl Mulino, un primer informe sobre este progreso.

Efectivamente, tenemos una mesa de integración bien elaborada. El señor presidente de la República nos ha pedido que para marzo le presentemos un primer pantallazo de cómo van las cosas”, explicó el funcionario.

El ministro reconoció que la integración no es un proceso sencillo, ya que implica la inclusión de todos los sectores del sistema de salud. Sin embargo, aseguró que será altamente beneficiosa para la población.

Realmente va a ser una gran cosa para el pueblo panameño. Es una gran noticia, porque hace más de 50 años nunca se había podido lograr una integración total, y esto va a traer muchos beneficios. A veces se malinterpreta y se piensa que una institución va a cargar a la otra, y no es así”, aclaró.

Como ejemplo, mencionó instituciones como el hospital Nicolás A. Solano, en La Chorrera; el hospital Santo Tomás y el Instituto Oncológico Nacional, donde más del 60 % y hasta el 70 % de los pacientes atendidos son personas aseguradas.

En ese sentido, señaló que el objetivo es que los ciudadanos puedan recibir atención médica lo más cerca posible de sus hogares.

Lo que queremos es que cada persona pueda atenderse cerca de su casa. Esto va de la mano, este año, con una tremenda noticia: el fortalecimiento de la atención primaria, para que cada panameño pueda tener, prácticamente en el patio de su casa, acceso a atención médica sin tener que recorrer grandes distancias”, sostuvo.

Sobre la cantidad de médicos especialistas que se esperan incorporar al sistema en 2026, indicó que durante este año se nombraron más de 1,500 profesionales de la salud. Además, destacó que se logró la incorporación permanente de 2,170 funcionarios que anteriormente mantenían contratos temporales o de tiempo definido.

Logramos incluirlos dentro de la estructura de contratos indefinidos, algo que no ocurría desde hace más de 10 años. En total, fueron más de 2,000 personas”, detalló.

Añadió que el Ministerio trabaja en la articulación de la contratación de especialistas con el uso de herramientas de inteligencia artificial, ante la escasez de médicos en ciertas especialidades, especialmente en el interior del país.

No obstante, hay especialidades en las que no contamos con suficientes unidades para nombrarlas, sobre todo en el interior de la República. Por eso estamos moldeando este proceso junto con la inteligencia artificial, para que las personas puedan ser atendidas a través de los distintos sistemas que ya estamos implementando”, explicó.

En cuanto a las expectativas sobre el informe a la Nación que rendirá el presidente José Raúl Mulino, el ministro adelantó que se anunciarán importantes inversiones en el sector salud.

Traemos una tremenda noticia para todos los panameños. Este año se invertirán más de 1,400 millones de dólares en infraestructuras, en más de 40 proyectos”, afirmó.

Entre las obras mencionadas se encuentran el hospital de Metetí, próximo a concluirse; el hospital Aquilino Tejeira, que estaría listo en aproximadamente 15 días; y el hospital de San Isidro, cuya inauguración está prevista tras más de una década de abandono y que beneficiará a cerca de 300,000 personas.

También destacó el hospital de Panamá Norte, cuya construcción debe iniciarse este mismo año, así como el hospital de Muná, en la comarca, y la reactivación del proyecto del hospital de Curundú, abandonado desde hace varios años.

“En fin, tenemos muy buenas noticias para todos los panameños”, puntualizó el ministro.