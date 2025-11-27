Gobierno activa la integración Minsa–CSS con la creación de la Comisión de Servicios Públicos de Salud

Solo esta semana un ciudadano usuario del sistema de salud pública contaba la odisea que viven a diario para obtener citas y ser atendidos por especialistas.

Panamá/La integración del sistema público de salud vuelve a tomar fuerza. No como una aspiración vaga, sino como una instrucción directa del presidente José Raúl Mulino, quien este jueves fijó una postura firme frente a las autoridades sanitarias.

En un mensaje que resonó en todo el sector salud, Mulino declaró que "quiero que esa integración de salud funcione y rápido. Rápido”, dejando claro que el país no puede seguir sosteniendo estructuras paralelas que encarecen la operación pública y complican la atención a los pacientes.

El mandatario enfatizó que la coexistencia de hospitales del Ministerio de Salud (Minsa) y de la Caja de Seguro Social (CSS) en áreas cercanas es un error estructural. “No hace ningún sentido tener esta duplicidad”, cuestionó, al tiempo que pidió a las instituciones trabajar como un solo cuerpo. "Trabajen como si fuera un solo hospital, una sola institución, para de verdad integrar todo en una sola casa", dijo.

El primer paso

Pero más allá del discurso, la integración ya tiene un primer paso concreto que se encuentra documentado: la creación de la Comisión de Integración de los Servicios Públicos de Salud, establecida mediante el Decreto Ejecutivo No. 290 del 9 de julio de 2019. Esta comisión es la base técnica y operativa para ordenar la unificación gradual del sistema público de salud.

El Decreto 290 establece que el proceso de coordinación funcional entre las instituciones “se realizará de manera gradual y por etapas, con evaluación de su cumplimiento a nivel nacional”, con el propósito de “garantizar el acceso a los servicios integrales de salud, público en su demanda, público en su gestión, público en su provisión y público en su financiamiento”.

El Artículo 1 de este decreto crea la Comisión de Integración de los Servicios Públicos de Salud, adscrita al Ministerio de Salud, encargada de coordinar y dar seguimiento a la integración de los servicios de salud en Panamá.

En su Artículo 2, la norma establece quiénes la conforman:

Un representante del Ministerio de Salud, quien la presidirá. Un representante del Ministerio de la Presidencia. Un representante del Ministerio de Economía y Finanzas. Un representante de la Caja de Seguro Social. Un representante de los patronatos.

Cada uno con su respectivo suplente, y con la posibilidad de contar con una Secretaría Ejecutiva, pieza clave para sostener técnicamente el proceso. La Comisión tiene como misión optimizar recursos, coordinar servicios, y contribuir a separar y compensar costos entre ambas instituciones, requisitos esenciales para cualquier unificación operativa.

El marco legal que respalda esta integración no es nuevo. El Texto Único de la Ley 51 de 2005, en su artículo 142, es claro: la CSS y el Minsa deben ejecutar “la planificación, coordinación, integración, compensación de costos entre ambas instituciones y unificación funcional de los servicios de salud que brindan”, sin menoscabar la autonomía de la CSS.

La propia ley ordena que, para facilitar la coordinación interinstitucional, ambas entidades deben estructurar y fortalecer modelos conjuntos que incluyan:

Elaborar modelos de atención médica integral, familiar y laboral .

. Jerarquizar apropiadamente los hospitales y organizar un sistema nacional de referencia y contrarreferencia.

y organizar un sistema nacional de referencia y contrarreferencia. Reforzar y promover la docencia e investigación , con criterios unificados.

, con criterios unificados. Incorporar y reforzar […] la responsabilidad del uso apropiado de los bienes y servicios de salud .

. Establecer una política que garantice la formación de los especialistas […] con especial atención al interior del país.

Es decir, la ley no solo ordena integrar: obliga a transformar la manera en que ambas instituciones educan, atienden, refieren pacientes y gestionan recursos.

El país exige resultados: una integración que toque la vida de la gente

En salas de espera saturadas, en comunidades rurales donde pacientes deben viajar horas, y en centros médicos donde la duplicidad de funciones confunde al usuario, la necesidad de una red única es evidente.

Solo esta semana un ciudadano usuario del sistema de salud pública contaba la odisea que viven a diario para obtener citas y ser atendidos por especialistas. “No hay cardiólogo. En todos lados me dicen lo mismo: que dan citas hasta finales de diciembre para atenderse el próximo año, no sé en qué mes”, relató José Ángel Duarte. La nota de TVN Noticias, titulada “La odisea diaria para conseguir una cita en la Caja del Seguro Social”, da cuenta de ello.

Y es que, los panameños, de acuerdo a lo planteado por los ciudadanos, no distinguen entre Minsa o CSS cuando buscan atención: solo esperan ser atendidos con rapidez, calidad y humanidad. De allí el peso de la instrucción presidencial y el papel estratégico de la Comisión.

Se podría decir que, con la Comisión creada, el marco legal vigente y el mensaje presidencial, el país entra a una nueva etapa: la integración del Minsa y la CSS ya no es un proyecto pendiente, sino una exigencia de Estado.