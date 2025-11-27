'El mejor de la provincia': Mulino inaugura hospital de Bugaba y pide que cuiden las instalaciones

Por su parte, el ministro de Salud, Fernando Boyd Galindo, explicó que se van a tener todas las especialidades, pero indicó que tomará tiempo su funcionamiento.

Bugaba, Chiriquí/El presidente José Raúl Mulino inauguró este jueves 27 de noviembre el nuevo hospital del distrito de Bugaba, en la provincia de Chiriquí, una obra largamente esperada por la población y cuya construcción atravesó múltiples retrasos antes de llegar a su entrega final tras 14 años de espera.

"El mejor hospital de la provincia de Chiriquí, sin duda alguna", remarcó.

Durante el acto, el mandatario reconoció el papel de la comunidad bugabeña, que presionó durante años para que la obra se concretara. “Agradezco al pueblo del distrito que no bajó los brazos nunca en exigir que se terminara este hospital”, destacó, señalando que la culminación del proyecto responde a esa constancia ciudadana. Recordó que, un año atrás, los trabajadores le prometieron que la obra estaría lista para esta misma fecha.

Resaltó que el hospital cuenta con cinco años de mantenimiento incluidos, un elemento que, según explicó, permitirá conservar en óptimas condiciones la infraestructura y los equipos.

Mulino hizo además un llamado a la comunidad y a los profesionales de la salud que operarán en el nuevo centro para que protejan la instalación. En su discurso recordó a una joven paciente de Bugaba sometida a una cirugía de corazón abierto en la ciudad de Panamá, a quien invitó al acto inaugural como símbolo del impacto que tendrá el hospital en la atención de la población.

"Les pido que cuiden esto. ¡Cuídenlo!", subrayó.

Uno de los mensajes más firmes del presidente fue dirigido al Ministerio de Salud (Minsa) y a la Caja de Seguro Social (CSS). Mulino insistió en que la integración del sistema público de salud debe avanzar con rapidez, tal como lo exige la ley y la realidad operativa del país.

"Quiero que esa integración de salud funcione y rápido. Rápido”, afirmó, indicando que mantener estructuras paralelas genera gastos innecesarios y dificultades para la población.

Cuestionó la construcción duplicada de hospitales del Minsa y la CSS en áreas cercanas, señalando que se trata de una práctica que debe eliminarse. “No hace ningún sentido tener esta duplicidad”, expresó, al pedir a los directores de ambos sistemas que trabajen como una sola institución.

El mandatario reiteró que su administración apuesta por un sistema único de atención, coordinado y eficiente, que evite el desperdicio de recursos y garantice mejor servicio para los pacientes.

"Trabajen como si fuera un solo hospital, una sola institución, para de verdad integrar todo en una sola casa".

Por su parte, el ministro de Salud, Fernando Boyd Galindo, explicó que se van a tener todas las especialidades, pero indicó que tomará tiempo su funcionamiento.

"Igual que pasa con el Amador Guerrera y otros hospitales, toma tiempo el poder ponerlos a que funcionen completamente".

Según el ministro, en un principio no se tenía planificada una sala de hemodiálisis y de oncología, pero las instalaciones entregadas cuentan con dichas salas.

