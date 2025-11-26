Reclamos de oferentes obligan a suspender licitación de MiBus para compra de 60 buses medianos

Una vez la DGCP adopte una decisión, la empresa anunció que informará oportunamente los siguientes pasos del proceso a través de sus canales oficiales.

La empresa de transporte MiBus informó este martes que el acto público para la adquisición de hasta 60 buses medianos fue suspendido de manera temporal, tras la presentación de dos acciones de reclamo por parte de empresas oferentes.

De acuerdo con el comunicado oficial, las impugnaciones fueron interpuestas dentro del Acto Público N.° 2025-2-81-01-08-LP-000014, correspondiente al proceso de compra de buses de entre 9 y 10 metros de largo, con motor diésel Euro V y piso bajo, destinados a fortalecer la flota del transporte público.

Las acciones fueron admitidas formalmente por la Dirección General de Contrataciones Públicas (DGCP), que es la entidad competente para resolver este tipo de recursos dentro de los procesos de contratación estatal.

En cumplimiento de lo que establece la Ley 22 de Contrataciones Públicas y sus reglamentos, el procedimiento queda suspendido hasta que la DGCP emita un pronunciamiento de fondo sobre los reclamos presentados.

MiBus reiteró su compromiso con la transparencia, la competencia justa y el estricto apego a la normativa vigente, asegurando que el proceso se desarrolla bajo parámetros de legalidad, con miras a mejorar la calidad del servicio de transporte público que recibe la ciudadanía.

