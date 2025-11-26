Adjudican tina de vertido por $4.5 millones para Cerro Patacón

Aunque el vertedero continúa funcionando, el administrador admitió que ya se encuentra severamente impactado y que trasladar sus operaciones a otra zona sin planificación podría generar un problema mayor.

Ciudad de Panamá/El vertedero de Cerro Patacón, que abarca unas 162 hectáreas, continúa operando a pesar de haber alcanzado su capacidad y no contar con espacio adecuado para el manejo de los desechos.

Según informó el administrador general de la Autoridad de Aseo Urbano y Domiciliario (AAUD), Ovil Moreno, el presidente de la República anunciará próximamente la decisión sobre el futuro de este sitio, considerado crítico para la gestión de residuos de la ciudad capital.

“El presidente de la República está pronto a tomar una decisión al respecto para buscar una solución integral que le dé a la ciudad capital un relleno sanitario de primer mundo, con un proceso como debe ser, y eso nos va a ayudar a eliminar todos los problemas”, señaló Moreno.

Aunque el vertedero continúa funcionando, el administrador admitió que ya se encuentra severamente impactado y que trasladar sus operaciones a otra zona sin planificación podría generar un problema mayor.

“Pienso que tenemos que trabajar allí y hacer una remediación a Cerro Patacón. De aquí a unos 12 o 15 años podemos tener un Cerro Patacón totalmente saneado”, puntualizó.

Como parte de las medidas inmediatas, informó que la construcción de una tina de vertido ya fue adjudicada al Consorcio Patacón, por un monto de $4.5 millones de balboas. Se estima que los trabajos inicien en enero, y que esta estructura tenga la capacidad de recibir alrededor de cinco millones de toneladas de desechos en los próximos años.

Paralelamente, la Autoridad de Aseo y el Ministerio de Ambiente han avanzado en el cierre y la intervención de vertederos en el interior del país. Ya se clausuró el vertedero de Macaracas y se han intervenido los de Pedasí, Tonosí, Guararé, La Villa y Chitré. Además, se prepara el cierre del vertedero de Pocrí.

“En Pocrí vamos a cerrar los vertederos, que son cinco, y vamos a traer esos desechos a Pedasí. La Autoridad de Aseo va a intervenir Pedasí para ayudar en el manejo de este vertedero, mientras nos apoyan con la recepción de los residuos de otro municipio”, explicó Moreno.

El administrador acudió este miércoles a la Comisión de Presupuesto de la Asamblea Nacional, donde sustentó un traslado de partida por más de $486 mil balboas destinado al pago de bonos a funcionarios de la institución.

Con información de Yenny Caballero