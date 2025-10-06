Contrataciones de aseo: frenan millonaria licitación de recolección en la Capital y cuestionan otra en cerro Patacón

🔍 La licitación, convocada por la Autoridad de Aseo Urbano y Domiciliario bajo el número 2025-2-98-0-08-LV-006922, contempla un contrato de 84 meses (siete años) con un precio de referencia de 140.3 millones de dólares. 🔍 La medida fue adoptada por la Dirección General de Contrataciones Públicas (DGCP), que admitió el recurso e informó, mediante la Resolución DS-DF-1319-2025 del 3 de octubre, la suspensión del acto público que estaba previsto para el próximo 9 de octubre.

Ciudad de Panamá, Panamá/El proceso de licitación pública para la contratación del servicio de recolección, barrido, limpieza y transporte de residuos en el distrito de Panamá enfrenta una suspensión tras una acción de reclamo presentada por la empresa Ecotermo de Panamá, S.A. (Ecovsa), que denunció irregularidades en el pliego de cargos.

La medida fue adoptada por la Dirección General de Contrataciones Públicas (DGCP), que admitió el recurso e informó, mediante la resolución DS-DF-1319-2025 del 3 de octubre, la suspensión del acto público que estaba previsto para el próximo 9 de octubre. En la resolución, la DGCP resolvió:

Admitir la acción de reclamo presentada por ECOVSA. Ordenar la suspensión de la licitación, la cual reflejará el estado “En Reclamo” Advertir que la decisión es de única instancia y no admite recurso alguno. Publicar la resolución en el sistema PanamaCompra, entrando en vigor al día hábil siguiente de su publicación.

Te podría interesar: San Miguelito: Suspenden acto de licitación para la recolección de basura tras reclamos

¿Qué sucedió?

La licitación, convocada por la Autoridad de Aseo Urbano y Domiciliario (AAUD) bajo el número 2025-2-98-0-08-LV-006922, contempla un contrato de 84 meses (siete años) con un precio de referencia de 140.3 millones de dólares. En el documento de acción de reclamo, se sostiene que el pliego de cargos incluye disposiciones “excluyentes” que vulneran el principio de igualdad de oportunidades establecido en la Ley 22 de 2006 de Contrataciones Públicas.

Entre los puntos más cuestionados, la empresa señaló la exigencia de financiamiento previo, dado que el pliego obliga a los oferentes a demostrar la disponibilidad de al menos el 80% del monto ofertado, mediante una carta de intención de financiamiento irrevocable. Por tal motivo, consideran que este requisito carece de justificación técnica, jurídica o presupuestaria, y que además limita la participación de empresas o consorcios legítimos.

De igual forma, el precio por tonelada de basura fue objetado, dado que se fijó en 57 dólares por tonelada, sin que "existan estudios de mercado o criterios técnicos" que respalden la razonabilidad del monto. La compañía advirtió que esta falta de sustento podría generar sobrecostos o afectar la transparencia del proceso.

Por último, también se cuestionaron las inconsistencias en los requisitos de experiencia, señalando que mientras se exige un mínimo de ocho años de experiencia general, el apartado sobre programas comunitarios de reciclaje demanda experiencia de al menos diez años, lo que califican como una contradicción restrictiva.

Solicitud de transparencia

La empresa pidió a la DGCP ordenar la revisión y corrección de los requisitos del pliego de cargos, al considerar que vulneran la libre participación y la transparencia del proceso. En su argumentación, Ecovsa destacó que las reglas de una licitación deben ser claras, objetivas y no discriminatorias, de forma que todos los proponentes tengan las mismas oportunidades de competir.

El pliego establece que la contratación busca mejorar la calidad del servicio de recolección en la capital y garantizar un entorno urbano más limpio, seguro y ordenado, la cual se dividirá en tres zonas que abarcan 19 de los 26 corregimientos del distrito de Panamá que comprenden los siguientes:

Zona 2: Betania, Pueblo Nuevo, San Francisco, Río Abajo, Parque Lefevre y Don Bosco

Betania, Pueblo Nuevo, San Francisco, Río Abajo, Parque Lefevre y Don Bosco Zona 3: Chilibre, Alcalde Díaz, Las Cumbres, Ernesto Córdoba y Caimitillo

Chilibre, Alcalde Díaz, Las Cumbres, Ernesto Córdoba y Caimitillo Zona 4: Juan Díaz, Tocumen, Pedregal, Las Mañanitas, Las Garzas, Pacora, San Martín y 24 de Diciembre

Cada zona contempla 767,100 servicios de recolección y limpieza, con un costo unitario de 57 dólares, lo que representa un total de 43.7 millones de dólares por zona.

Cerro Patacón

Por otra parte, otro de los procesos que también enfrenta contratiempos es la licitación pública para el diseño y construcción de una tina de vertido en el relleno sanitario de Cerro Patacón tras la presentación de observaciones al informe de la Comisión Verificadora. De acuerdo con la documentación oficial, el acto público 2025-2-98-01-08-LP-000001, convocado por la Autoridad de Aseo, recibió objeciones por parte del Consorcio Aseo Urbano, integrado por las empresas Grupo Innova, S.A. e Inversiones y Proyectos Asociados, S.A.

En un comunicado dirigido al administrador general de la AAUD, Ovil Moreno Marín, y publicado en el portal de Panamá Compra, la Comisión Verificadora habría recomendado de manera errónea adjudicar el contrato a otra empresa, pese a presuntos incumplimientos en los requisitos establecidos en el pliego de cargos.

El consorcio objetante cuestiona que no se verificaron de forma rigurosa los requisitos exigidos y solicitó la anulación del informe presentado, así como la designación de una nueva comisión que realice la revisión de manera apegada a la Ley 22 de 2006 de Contrataciones Públicas, ordenada por la Ley 153 de 2020.

La apertura de propuestas se realizó el 23 de septiembre de 2025, con la participación de tres empresas, entre ellas la empresa a la que se recomendó la adjudicación, cuya oferta ascendió a 4.49 millones de dólares. En su escrito, la compañía argumentó que las observaciones deben ser tomadas en cuenta en atención a los principios de transparencia, igualdad y legalidad en los procesos de contratación pública, y pidió que se realicen los correctivos correspondientes.