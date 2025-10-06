San Miguelito: Suspenden acto de licitación para la recolección de basura tras reclamos

La decisión fue adoptada, luego de que se admitieran dos nuevas acciones de reclamo presentadas por las empresas Administración y Supervisión de Obras Civiles (S.A.) (Asocosa) y Ciudad Brillante S.A.

San Miguelito/La Dirección General de Contrataciones Públicas (DGCP) ordenó la suspensión del acto de licitación para la nueva concesión del servicio de recolección, transporte, tratamiento y disposición final de los residuos sólidos urbanos en el distrito de San Miguelito, cuyo precio de referencia asciende a $315,217,728 por un periodo de 20 años y 2 meses.

La decisión fue adoptada mediante la Resolución N.º DS-DF-1298-2025, de fecha 2 de octubre de 2025, firmada por el director general Javier Raúl Marquínez, luego de que se admitieran dos acciones de reclamo presentadas por las empresas Administración y Supervisión de Obras Civiles (S.A.) (Asocsa) y Ciudad Brillante S.A.

No obstante, la DGCP resolvió que lo actuado hasta ahora no restringía la participación. El contrato con la empresa que actualmente presta el servicio, Revisalud, vence el 18 de enero de 2026.

¿Qué sucedió?

Según informó Frizt Beermann, jefe de compras del Municipio de San Miguelito, el pasado 23 de septiembre se presentaron ante la Dirección General de Contrataciones Públicas dos acciones de reclamo interpuestas por las empresas Asocsa y Ciudad Brillante, las cuales fueron admitidas el 25 de septiembre. Posteriormente, la DGCP falló de fondo, donde ordena la aplicación de ciertas medidas correctivas a la entidad.

A estas se sumó un reclamo previo de la empresa Revisalud S.A., que fue resuelto sin observaciones en contra del Municipio. En total, hasta la fecha se han presentado tres reclamos. Beermann explicó que la alcaldía debe enviar un modelo de adenda con las correcciones solicitadas por la DGCP antes de fijar una nueva fecha para la presentación de propuestas.

De acuerdo con la normativa, las empresas interesadas tendrán hasta cuatro días hábiles antes de ese acto para presentar nuevos reclamos. “Esto es para que se busque la mayor participación de los proponentes, que es lo que se quiere al final de cuentas y que sea un proceso como siempre lo hemos manejado, transparente y abierto”, aseguró el funcionario.

En el acto de homologación participaron entre 27 y 30 empresas, aunque la Alcaldía reconoció que esa cifra no necesariamente se reflejará en el número final de propuestas.

Los reclamos, indicó Beermann, se han enfocado en requisitos que algunas empresas consideran que no podrán cumplir. "Más bien están versados en algunos requisitos que ellos consideran que no podrían cumplirlos o por una u otra razón no pueden llenar esa expectativa, que es lo que se está buscando", indicó.

"Requisitos restrictivos y desproporcionados"

Por otro lado, en el documento se detalla que ambas compañías cuestionaron el pliego de cargos publicado por el Municipio de San Miguelito el pasado 31 de julio en el portal PanamaCompra, argumentando que incluía requisitos restrictivos y desproporcionados que limitaban la participación de proponentes en igualdad de condiciones.

Según el documento, Asocsa solicitó medidas correctivas al considerar que algunas exigencias del pliego, como el requerimiento de que el miembro de un consorcio que aporte experiencia posea más del 50 % de participación, resultaban “limitativas y contrarias a la naturaleza solidaria de los consorcios”.

Por su parte, Ciudad Brillante S.A. reclamó que el pliego imponía requisitos “desproporcionados y excluyentes” en los cargos de director de la concesión y director de operaciones, además de no haber incluido los modelos de contrato y fideicomiso que debían estar disponibles para los licitantes.

Antes de estas quejas, la primera en objetar el pliego de cargos fue la actual empresa de recolección de la basura del distrito y la cual siempre ha estado, por 25 años, en el ojo de la tormenta, Recicladora Vida y Salud San Miguel Revisalud San Miguel, S.A. La Dirección resolvió su queja y continuó con el acto, pero más tarde llegaron los otros dos reclamos.

La objeción se centró en denunciar que el pliego de cargos de la licitación para la nueva concesión del manejo de residuos sólidos en San Miguelito contenía requisitos diseñados para excluirlos de forma arbitraria, especialmente el requisito N.º 19, referente a la “experiencia técnica de la empresa”. Por ejemplo, entre el reclamo planteó que el pliego exigía que las empresas presentaran una certificación o contrato con acta de aceptación final, demostrando haber manejado al menos 300 toneladas diarias de residuos y con un monto anual promedio de $ 7 millones en los últimos cinco años.

Revisalud alegó que esta condición era “arbitraria e injustificada”, ya que no todos los potenciales oferentes podían obtener ese tipo de certificación, lo que limitaba la libre competencia.

La DGCP determinó que ambos reclamos cumplían con las formalidades legales y ordenó la aplicación de medidas correctivas al pliego de cargos, advirtiendo que algunas condiciones del documento “dan lugar a confusión o restringen la participación en igualdad de condiciones”.

El organismo también instó al Municipio a publicar el pliego consolidado con todas las adendas y a aclarar los criterios técnicos y de idoneidad profesional exigidos a los proponentes, especialmente en la participación de consorcios.

El acto de licitación, identificado con el código N.º 2025-5-78-0-08-LV-006575, queda oficialmente suspendido, y la DGCP advirtió que la resolución es de única instancia y no admite recurso alguno, conforme al artículo 155 de la Ley 22 de 2006, que regula la contratación pública en Panamá.

¿Se podrán cumplir los tiempos?

De igual forma, para el jefe de Compras sería muy presuntuoso de su parte indicar si se podrían cumplir los tiempos al ser consultado al respecto. "Estamos dando lo mejor para lograr tener esto antes de la fecha tope que tiene la empresa que actualmente tiene la contratación para el manejo de los residuos, pero creo que también, siendo responsables, tenemos que saber que, como todo acto o procedimiento de licitación pública, puede ser sujeto a reclamos e impugnaciones. En esa línea vamos a ir preparándonos también si requiere algún plan B por parte de la institución que ya se tiene", subrayó.

El municipio destacó que se trata de un pliego sin precedentes a nivel local. La licitación incluye no solo la recolección y el transporte de los desechos, sino también su disposición final, así como incentivos para el reciclaje y la separación de residuos. La institución adelantó que, de no lograrse un contrato refrendado a tiempo, se cuentan con medidas alternativas legalmente viables para garantizar la recolección, el transporte y la disposición final de los desechos, evitando que los residentes del distrito se vean afectados.

Cambio de concesionario

El nuevo contrato reemplazará al que desde hace 25 años mantiene la empresa Revisalud, S.A., que ha sido objeto de constantes cuestionamientos ciudadanos por las deficiencias en el servicio. Dicho contrato vence el próximo 18 de enero de 2026, lo que abre la puerta a un nuevo operador.

En San Miguelito se generan diariamente entre 400 y 440 toneladas de basura, lo que convierte este servicio en uno de los más sensibles para la población.

Con información de Jorge Quirós.