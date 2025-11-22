Cerro Patacón: cinco personas aprehendidas y dos camiones retenidos por quema ilegal de basura

Las autoridades frenaron esta red de quema de desechos que afectaba a comunidades cerca del relleno sanitario.

Ciudad de Panamá/Un operativo ambiental de carácter regular terminó convirtiéndose en una intervención mayor en las zonas de Villa Cárdenas y Kuna Nega, donde autoridades detectaron actividades clandestinas de quema y disposición ilegal de desechos, lo que derivó en la aprehensión de cinco personas y la retención de dos camiones tipo volquete.

La acción fue liderada por la Dirección de Verificación del Desempeño Ambiental del Ministerio de Ambiente, en coordinación con el Ministerio de Comercio e Industrias, la Fiscalía Ambiental y la Autoridad de Aseo Urbano y Domiciliario, como parte de una estrategia de vigilancia para contener prácticas que deterioran el ya vulnerable entorno de Cerro Patacón.

Hallazgo de un vertedero clandestino

Durante el recorrido, las autoridades confirmaron la existencia de un vertedero clandestino en Villa Cárdenas, donde se realizaban quemas activas. La Fiscalía Ambiental, presente durante la inspección, ordenó las detenciones luego de verificar la actividad ilícita.

Además, se inspeccionaron dos recicladoras, revisando permisos, documentación y el manejo administrativo de residuos; así como otros puntos señalados por la comunidad donde se estarían depositando desechos de manera irregular.

Riesgos para la salud y el ambiente

El jefe del Departamento de Riesgos Ambientales, José Delgado, explicó que la quema de basura “libera gases tóxicos, deteriora la calidad del aire y aumenta el riesgo de incendios, afectando directamente a poblaciones con enfermedades respiratorias, alergias o asma”.

El impacto se extiende más allá del sector inspeccionado: Cerro Patacón y sus comunidades vecinas han sufrido durante años problemas derivados de la mala disposición de residuos, por lo que estas intervenciones buscan frenar el avance de actividades paralelas que agravan la contaminación.

En ese sentido, Mi Ambiente solicitó apoyo a la comunidad y reiteró su llamado a denunciar actividades irregulares, aportando videos, fotografías o la ubicación exacta, para fortalecer las investigaciones y prevenir daños ambientales en esta zona considerada crítica. Las denuncias pueden hacerse al 311 o a las cuentas oficiales de @miambientepma.