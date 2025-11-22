Zonificación de San Francisco: Red Ciudadana insta al Municipio y al Concejo cumplir con la ley de participación urbana

En ese sentido, la agrupación pide al alcalde que abandone el manejo "unilateral" de los temas urbanos y se siente a dialogar con todos los actores afectados.

Panamá/La Red Ciudadana Urbana de Panamá emitió un comunicado dirigido al alcalde Mayer Mizrachi, al Concejo Municipal de Panamá, que dirige Senén Mosquera, y a diversas instituciones públicas, en el que exige abrir espacios reales de participación comunitaria en los procesos de planificación urbana y ordenamiento territorial del distrito capital.

El pronunciamiento surge tras la sentencia del 20 de noviembre de 2025, que deja sin efecto el Acuerdo Municipal No. 270 del 23 de septiembre de 2025, mediante el cual el Consejo Municipal había aprobado cambios al anexo 6 del Plan de Ordenamiento Territorial (PLOT) del distrito de Panamá, el cual, según la Red, “sienta un precedente positivo al reivindicar el derecho humano que tenemos los residentes de las distintas comunidades… a ser verdaderamente escuchados y tomados en cuenta en los procesos de toma de decisión que tengan un impacto sobre nuestro entorno”.

En ese sentido, la agrupación pide al alcalde que abandone el manejo unilateral de los temas urbanos y se siente a dialogar con todos los actores afectados.

Hacemos un llamado al alcalde del distrito de Panamá, Mayer Mizrachi Matalon, y al Concejo Municipal de Panamá para sentarnos todos los actores urbanos… en pie de igualdad para diseñar juntos una hoja de ruta consensuada, participativa e inclusiva”, se lee en el comunicado.

Asimismo, reclaman que las decisiones municipales estén basadas en diagnósticos técnicos. “Datos reales y verificables que nos indiquen con riguroso fundamento científico cuál es el estado real de nuestra ciudad”.

La Red, a cargo de Xochilth Troncoso Rienks afirma que la administración municipal debe considerar “la capacidad de carga de nuestras infraestructuras, el valor de bienes inmuebles en el tiempo, las tendencias poblacionales y las áreas de oportunidad para potenciar”. En ese sentido, exigen al Municipio convocar la Junta de Desarrollo Municipal.

Exigimos al Municipio de Panamá que convoque y conforme la Junta de Desarrollo Municipal tal y como lo manda la Ley 14 del 21 de abril de 2015…”.

La Red sostiene que esta instancia es esencial para establecer “las bases de la gobernanza de nuestro distrito capital” y pide que se convoque de inmediato a la Junta Comunal de San Francisco para iniciar el proceso formal de participación ciudadana en ese corregimiento.

El documento también dirige un llamado a entidades nacionales con incidencia en la gestión urbana, entre ellas el Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial, MiAmbiente, Idaan, el Ministerio de Salud, Ministerio de Obras Públicas, ATTT y otras, para que cumplan con su rol técnico y regulatorio en la planificación del territorio.

Defensa de la seguridad jurídica

La Red enfatiza que su lucha no busca frenar el desarrollo económico, sino proteger derechos. “Nuestro empeño se centra en la defensa de la seguridad jurídica de quienes invertimos nuestros ahorros desde hace más de cuarenta años”.

Añaden que la seguridad debe proteger tanto “al gran capital… como al pequeño propietario, para el que alquila, para el que trabaja, para el que transita por nuestras calles y veredas”.

Este medio llamó al Municipio para conocer la opinión sobre la decisión del Juzgado Séptimo de Circuito Civil del Primer Circuito Judicial de Panamá que concedió un Amparo de Garantías Constitucionales a la Asociación Soy Paitilla y ordenó que se realice una nueva audiencia pública sobre la modificación del plan de zonificación del corregimiento de San Francisco, al considerar que el Municipio de Panamá vulneró el debido proceso, pero se indicó que es un tema del Concejo Municipal.

En ese sentido, se llamó en reiteradas ocasiones al presidente de ese ente, pero a la hora de la publicación de esta nota no había respondido.