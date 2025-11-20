Plan de zonificación de San Francisco: Juzgado Séptimo ordena nueva audiencia pública por violaciones al debido proceso

Con esto, el Consejo Municipal tendrá que reabrir el proceso, convocar una nueva consulta y garantizar la participación efectiva de los residentes de San Francisco conforme a la Constitución y la legislación vigente.

Panamá/El Juzgado Séptimo de Circuito Civil del Primer Circuito Judicial de Panamá concedió un Amparo de Garantías Constitucionales a la Asociación Soy Paitilla y ordenó que se realice una nueva audiencia pública sobre la modificación del plan de zonificación del corregimiento de San Francisco, al considerar que el Municipio de Panamá vulneró el debido proceso.

La decisión, contenida en la Sentencia No. 06 del 20 de noviembre de 2025, deja sin efecto el Acuerdo Municipal No. 270 del 23 de septiembre de 2025, mediante el cual el Consejo Municipal había aprobado cambios al Anexo 6 del Plan de Ordenamiento Territorial (PLOT) del distrito de Panamá.

Irregularidades señaladas por el juez

El fallo del juez Guillermo Ballesteros González señala que la audiencia pública convocada por el Municipio para discutir la propuesta de modificación del PLOT de San Francisco se realizó sin garantizar la participación ciudadana, elemento indispensable en estos procesos.

El juzgado resaltó, de manera textual, que se infringió el artículo constitucional 233 toda vez que, se debe promover la participación ciudadana y el derecho a ser oídos, acto el cual considera fue difícil de llevar a cabo, debido a que “la audiencia pública fue programada en un día en el cual jugaba la selección panameña de fútbol, actividad la cual atrae fanáticos y lo cual imposibilita el hecho de que más ciudadanos participen de la audiencia pública”.

Además, el juez afirmó que “este Juzgador considera que debió hacerse un llamado más enérgico y con mayor publicidad a la ciudadanía a fin de que comparecieran a la audiencia pública (…) y tuvieran oportunidad de ser escuchados”. Dijo que debió hacerse un llamado por los diferentes medios de comunicación masivos del país para que los ciudadanos, residentes, quedaran debidamente informados de la programación de la audiencia pública.

Para poder realizar acciones como un plan local de ordenamiento territorial que afectan a sectores de la sociedad, en este caso, al sector del corregimiento de San Francisco, lo correcto era realizar un llamado por los diferentes medios de comunicación masiva del país y que los ciudadanos residentes del corregimiento queden debidamente informados de la audiencia que se llevaría a cabo", dijo el juez.

El tribunal advirtió también que la información suministrada sobre el proceso presentaba inconsistencias, falta de claridad sobre qué sectores estaban incluidos y ausencia de controles para verificar la asistencia de residentes del corregimiento.

Violación al debido proceso

El juez concluyó que las actuaciones del Municipio infringieron los artículos 32 y 233 de la Constitución Política. Indicó que “al amparista y a los demás ciudadanos de la comunidad no se les respetó el debido proceso” porque la consulta pública no cumplió con los principios constitucionales de participación ciudadana. También enfatizó que “para poder realizar acciones como un plan local de ordenamiento territorial (…) lo correcto era realizar un llamado por los diferentes medios de comunicación masiva del país” para que los residentes estuvieran adecuadamente informados.

El juez señaló que la falta de publicidad efectiva y la realización del evento en circunstancias que dificultaban la asistencia ciudadana constituyen violaciones al debido proceso.

En su decisión final, el Juzgado Séptimo resolvió “concede la acción de Amparo de Garantías Constitucionales (…) por lo que lo procedente es emitir un fallo favorable al amparista.” Y añadió que el Municipio deberá realizar “las enmiendas necesarias a fin de que se lleve a cabo una audiencia pública consolidada.”

Vea aquí la decisión: