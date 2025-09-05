Cerro Patacón: Diputados de la Comisión de Ambiente verifican estado del relleno sanitario

Lenin Ulate, presidente de la Comisión de Ambiente, explicó que la visita se enmarca en una revisión que realizarán para elevar los decretos que regulan los rellenos sanitarios a ley y buscan el apoyo de la AAUD para presentar la iniciativa en la Asamblea.

Diputados de la Comisión de Ambiente y Población de la Asamblea Nacional se acercaron a la oficina de la Autoridad de Aseo, Urbano y Domiciliario (AAUD) del cerro Patacón para conocer el estado del relleno sanitario.

Ovil Moreno, administrador de la AAUD, recibió a los diputados en las instalaciones y brindó un informe de la situación en la que se encuentra el sitio.

Lenin Ulate, presidente de la Comisión de Ambiente, explicó que la visita se enmarca en una revisión que realizarán para elevar los decretos que regulan los rellenos sanitarios a ley y buscan el apoyo de la AAUD para presentar la iniciativa en la Asamblea.

Por su parte, Moreno detalló que actualmente se tienen varios proyectos en curso: la licitación para la recolección de desechos en la ciudad capital, la construcción de una nueva tina de vertido que permitirá recibir 5 millones de toneladas en los próximos años y se prepara técnicamente la captación y tratamiento de lixiviados y la captación de metano que se produce por la descomposición de los desechos.

Durante el informe, Moreno indicó que solo se han reportado alrededor de 40 conatos de incendio.

Información de Luis Mendoza